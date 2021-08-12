Еще 11 человек с коронавирусом скончались за сутки на 12 августа в Новосибирской области

Сегодня, 12 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 187 заболевших.
Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 52, 59, 60, 68, 79 лет и двое мужчин в возрасте 71 года и женщины в возрасте 57, 80, 81 и 94 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2460 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3459 пациентов, в том числе 61 ребенок.В отделениях реанимации находятся 259 человек. На ИВЛ – 26 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2264137 тестов на коронавирус.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».