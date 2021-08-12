Что выбрать для ревакцинации: Спутник V или Спутник Лайт?

А в июне Министерство здравоохранения страны выпустило рекомендации, разъясняющие, зачем и как делать прививку повторно.
К середине августа количество ревакцинированных россиян шагнуло за 75 тысяч. Это неудивительно, учитывая важность перестраховки своего организма на случай вирусной угрозы. О необходимости получить вакцину повторно через полгода после первой прививки упоминал Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире «России 24». Это при условии, что эпидемическая угроза в стране нарастает. В «мирное» время ревакцинироваться достаточно раз в год.
Вакцины-братья
Созданные на базе Центра имени Гамалеи «Спутники» известны не только в России, но и за рубежом. Эти вакцины успели зарекомендовать себя как эффективные и безопасные. «Спутник V» требует двухкратного введения, «Спутник Лайт» – однократного. Оба препарата используют аденовирусные векторы, чтобы «натаскать» организм на возбудитель коронавируса.
Первая инъекция «V» имеет тот же состав, что и «Лайт», а именно 26-й серотип человеческого аденовируса. Старший «Спутник» предполагает добавить к нему второй укол на базе 5-го типа аденовируса.
Создатели «Лайта» сразу предупреждают, что его эффективность на 20% меньше, чем у «V», а иммунитета хватит до 5-ти месяцев. Это делает «Лайт» не самым подходящим для первой в жизни вакцинации от коронавируса. Зато быстрый иммунный ответ и облегчённые «побочки» позволяют использовать «Лайт» на тех, чей организм успел перенести заболевание.
Выбор есть
Июньские рекомендации Минздрава позволяют использовать для повторной вакцинации любую из зарегистрированных российских вакцин. «Спутник Лайт» предполагается вводить широкой прослойке россиян от 18-ти до 60-ти лет. Более старшему поколению рекомендуют снова использовать «Спутник V» для полноценного иммунного ответа.
В регионы налажены поставки «Лайта» для бесплатной ревакцинации россиян. За второй прививкой идут те, кто больше полугода назад получил «Спутник V» – тогда другие отечественные вакцины ещё не использовались широко. Тем не менее, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал в июньской публикации «РИА Новостей», что «Спутники» подходят для ревакцинации после вакцин «Эпиваккорона» и «Ковивак».
Проверять антитела в крови накануне прививки не нужно – ни перед первой, ни перед второй прививкой, это подтверждает Всемирная организация здравоохранения. Достаточно выдержать указанный срок и соблюсти противопоказания.
Альтернативное мнение по поводу выбора вакцины высказала замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире передачи «Соловьев LIVE». По её предположению, вторая вакцинация тем же аденовирусным материалом, что и первая, может быть уже не такой эффективной. Антитела, сохранившиеся от первой прививки, вероятно, нейтрализуют активный материал при ревакцинации.
Возможность пользоваться «Эпиваккороной» или «Ковиваком» для ревакцинации рассматривал замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на июньском пленарном заседании Госдумы.