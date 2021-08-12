Почему вакцину размораживают перед вакцинацией?
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Почему вакцину размораживают перед вакцинацией?

3:56:168/12/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Объём в 0,5 мл – это одна доза вакцины, после разморозки её сразу вводят.

В мире уже более десятка вакцин
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцинация уже более года стоит на страже человечества против коронавируса. Для полноценного эффекта прививки должны стать по-настоящему массовыми и покрыть большую часть населения планеты. Но пока человечество только на пути к принятию вакцинации, как инструмента выживания.

В мире уже более десятка вакцин, четыре из которых – российского производства. Из-за разного материала, каждая из них имеет свои противопоказания, особенности введения, хранения и транспортировки. Иногда эти факторы вызывают удивление и вопросы пациентов – например, заморозка вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». При этом инструкции «Ковивака» и «Эпиваккороны» строго запрещают хранить их, если температура ниже 2-х градусов. Ответ кроется в составе вакцин.

Причина заморозки

Вне человеческого организма вирусы живут совсем недолго – от нескольких минут до нескольких дней. «Спутники» сделаны центром имени Гамалеи на основе хорошо изученного аденовируса. Чтобы эти вакцины работали и вызывали иммунный ответ, вирусам в их составе нужно быть живыми. Поддерживать жизнь аденовируса вне человеческого тела позволяет заморозка до весьма низких температур. В данном случае годится 18-градусный мороз.

В радиоэфире «Говорит Москва» вирусолог Виктор Ларичев объяснил, что после разморозки у аденовируса есть считанные десятки минут, чтобы попасть в организм человека живым и активным.

Создание и логистика

Состав «Спутников» заставил производителей с большим вниманием отнестись к транспортировке, особенно если речь идёт о дальних регионах и экспорте. При перевозке используют автономные рефрижераторы и усовершенствованные сумки-холодильники.

На лето 2021-го в России существует 7 площадок, где создают и сразу замораживают вакцину. Это позволяет упростить логистику «Спутников», расфасованных во флаконы по 0,5 мл и 3 мл.

Разморозка и применение

Внутри флаконов «Спутник» выглядит, как густая и плотная белёсая масса. Сразу набрать её в шприц не получится. Для разморозки препарат извлекают из морозилки и оставляют на полчаса при комнатной температуре. При этом вакцина становится однородной и прозрачной, иногда с желтоватым оттенком.

Пока размораживается «Спутник», флакончик иногда покачивают, перемешивая вакцину. Резко встряхивать содержимое запрещено.

Объём в 0,5 мл – это одна доза вакцины, после разморозки её сразу вводят, хранение не допускается. Перед уколом препарат слегка разводят водой для инъекций. «Больших» флаконов по 3 мл хватает на 5 доз. Использовать их нужно в течение 2-х часов после разморозки.

Вакцину списывают без введения, если консистенция не совпадает с описанной, если флакон повреждён или маркировка не читается.

Работа со вторым компонентом «Спутника V» – аналогичная. Применение каждой дозы регистрируется по особой процедуре, утверждённой на федеральном уровне.

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