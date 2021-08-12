Будет ли салют в Бердске на День города-2021, стало известно

В этом году Бердск отметит свое 305-летие. Праздник будем отмечать уже 4 сентября. Но как сообщила начальник отдела культуры города Оксана Мокриенко, ни праздничной программы, ни салюта не ожидается. По словам Мокуриенко, массового праздновния Дня города в 2021 в Бердске не будет. Это связано с действующим постановлением губернатора Новосибирской области о запрет проведения массовых мероприятии.
При этом скромные мероприятия состоятся во дворах домов Бердска.
- Салют – это массовое скопление людей, такого сейчас допускать нельзя, - сказала Оксана Мокриенко.
Отметим, что раньше бердские депутаты высказывали мнение о том, чтобы перенести праздник на июнь. Но точного решения пока не принято.