Будет ли салют в Бердске на День города-2021, стало известно
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Будет ли салют в Бердске на День города-2021, стало известно

3:47:258/12/2021Фото: pixabay
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Раньше депутаты хотели перенести праздник на июнь.

Салюта в городе не будет

В этом году Бердск отметит свое 305-летие. Праздник будем отмечать уже 4 сентября. Но как сообщила начальник отдела культуры города Оксана Мокриенко, ни праздничной программы, ни салюта не ожидается. По словам Мокуриенко, массового праздновния Дня города в 2021 в Бердске не будет. Это связано с действующим постановлением губернатора Новосибирской области о запрет проведения массовых мероприятии.

При этом скромные мероприятия состоятся во дворах домов Бердска.

- Салют – это массовое скопление людей, такого сейчас допускать нельзя, - сказала Оксана Мокриенко.

Отметим, что раньше бердские депутаты высказывали мнение о том, чтобы перенести праздник на июнь. Но точного решения пока не принято.

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