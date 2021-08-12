Почти две тысячи новых мест в действующих школах региона будет создано дополнительно в 2021 году

В Новосибирской области в текущем году в ряде действующих образовательных организаций будет создано около 2 тысяч мест дополнительно. Создание новых мест ведется в рамках реализации программы «Развитие образования в Новосибирской области» за счёт средств областного бюджета.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов 12 августа проинспектировал ход ремонтных работ для создания дополнительных школьных мест в школе №196 Кировского района г. Новосибирска.
«Работа по созданию дополнительных мест для школьников – на особом контроле Правительства региона. Новые места создаются за счет ремонтов помещений, которые не использовались или использовались не по назначению в действующих образовательных организациях. К примеру, в данной школе высвобождено от арендаторов и отремонтировано под пять новых начальных классов 800 кв. м учебных помещений. Создано 150 дополнительных учебных мест, благодаря чему улучшатся условия для детей, появится возможность разгрузить вторую смену. В новых классах полного дня дети будут не только учиться, но и заниматься внеклассной деятельностью. Работы ведутся за счет средств областного бюджета в рамках программы «Развитие образования в Новосибирской области». На 2021 год в 36 образовательных организациях региона запланировано создание почти 2 тысяч новых мест за счет перепрофилирования помещений. Всего на эти цели направлено более 180 млн рублей», – прокомментировал Сергей Нелюбов.
В ходе мероприятия замгубернатора подчеркнул высокую актуальность вопроса создания дополнительных мест в школах. В настоящее время в образовательных организациях региона обучается 350 тысяч детей школьного возраста, и есть тенденция прироста количества обучающихся на 10-12 тысяч человек. И если капитальные ремонты в большей степени ориентированы на создание более комфортных условий пребывания ребенка в образовательной организации, то ремонты неиспользованных или перепрофилированных помещений направлены на создание дополнительных мест в действующих школах. Во вновь создающихся классах проводится комплексный ремонт – заменяется электрика, сантехника, проводятся многие другие виды работ. «Это решение было поддержано Губернатором Новосибирской области, – отметил Сергей Нелюбов. – В 2019 году на создание 3,5 тысяч дополнительных мест было выделено 235 млн рублей – эти средства передаются из расчёта 100 тысяч рублей на создание одного места. Таким образом, за два года в регионе в общей сложности будет создано порядка пяти тысяч дополнительных мест в действующих школах».