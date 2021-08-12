Какие продукты снижают риск болезни Альцгеймера почти на 50%: список

Это согласно исследованию ученых из Университета Тафтса , которые обнаружили, что люди с самым высоким потреблением флавонолов почти на 50 процентов реже заболевают болезнью Альцгеймера по сравнению с людьми с самым низким потреблением флавонолов .
Употребление большего количества суперпродуктов, богатых флавонолами, снижает риск болезни АльцгеймераФлавонолы - это группа флавоноидов, обычно содержащихся во фруктах и овощах. Они включают кемпферол, кверцетин, мирицетин и изорамнетин, утверждает food.news. Эти питательные вещества доступны в следующих суперпродуктах:
- Кемпферол: капуста, чай, фасоль, шпинат, брокколи.
- Кверцетин: лук, яблоки, ягоды, цитрусовые, каперсы.
- Мирицетин: чай, вино, апельсины, капуста, помидоры.
- Изорамнетин: груши, оливковое масло, вино, помидоры.
Как антиоксиданты, флавонолы могут защищать от заболеваний, связанных с окислительным стрессом и хроническим воспалением, таких как болезнь Альцгеймера. Имея это в виду, исследователи отслеживали состояние здоровья и диеты более 900 взрослых со средним возрастом 81 год.
В начале исследования у участников не было болезни Альцгеймера. Каждый год они проходили неврологическое обследование и заполняли анкету, в которой спрашивали, как часто они употребляли 144 продукта за последний год.
Исследователи использовали эти анкеты для расчета количества кемпферола, кверцетина, мирицетина и изорамнетина, которые потреблял каждый из участников. Затем они разделили участников в зависимости от количества флавонола в их рационе. В среднем, те, кто потреблял больше всего, имели 15,3 миллиграмма (мг) в день, а те, кто потреблял меньше всего, - 5,3 мг.
Двести двадцать участников заболели болезнью Альцгеймера в среднем за шесть лет. После поправки на факторы риска, такие как возраст и физическая активность, исследователи обнаружили, что участники с наибольшим общим потреблением флавонолов имели на 48% меньший риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с участниками с наименьшим потреблением.
Когда дело доходит до определенных флавонолов, участники, которые потребляли наибольшее количество кемпферола, имели на 51 процент меньший риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто потреблял наименьшее количество. Между тем, у обоих добровольцев, потреблявших больше всего мирицетина или изорамнетина, риск снизился на 38%. Кверцетин не был связан со снижением риска.
Эти данные свидетельствуют о том, что чем больше вы едите суперпродуктов, богатых флавонолами, тем меньше вероятность того, что у вас разовьется болезнь Альцгеймера .
Другие исследования связывают высокое потребление антиоксидантов и снижение риска болезни АльцгеймераИсследование 2002 года показало, что употребление в пищу суперпродуктов, богатых антиоксидантами, может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера . Исследователи пришли к этому выводу после изучения рациона почти 5400 взрослых в возрасте 55 лет и старше в период с 1990 по 1999 год.
Они стремились определить, как потребление продуктов, богатых витаминами C и E, которые действуют как антиоксиданты, влияет на риск болезни Альцгеймера. Следующие суперпродукты содержат эти два питательных вещества:
- Витамин С: цитрусовые, киви, ростки, брокколи, капуста
- Витамин Е: цельнозерновые, орехи, молоко, яичный желток.
В начале исследования участники не страдали деменцией и самостоятельно сообщали о том, что они ели, с помощью анкет о частоте приема пищи. Проанализировав диеты участников, исследователи обнаружили, что высокое потребление витаминов C и E связано с более низким риском развития болезни Альцгеймера.
Эти ассоциации оставались неизменными даже после учета факторов риска, таких как возраст, психический статус, курение, потребление алкоголя, общее потребление энергии и наличие аллеля аполипопротеина E4, который связан с повышенным риском болезни Альцгеймера.
В другом исследовании 2002 года также изучалось, как потребление витамина Е влияет на здоровье мозга. В нем приняли участие более 800 взрослых в возрасте 65 лет и старше, 131 из которых заболел болезнью Альцгеймера в течение среднего периода наблюдения, длившегося почти четыре года.
Когда факторы риска были приняты во внимание, участники с наибольшим потреблением витамина Е имели на 70% меньший риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с участниками с наименьшим потреблением.
Примечательно, что ни одно из этих двух исследований не выявило пользы от употребления добавок витаминов C и E, даже если они содержат большее количество витаминов, чем продукты. Это говорит о том, что лучший способ получить пользу от витаминов для мозга - это есть больше суперпродуктов, содержащих эти питательные вещества.
В целом, это три исследования предполагает, что антиоксиданты, такие как флавонолы и витамины C и E , могут помочь защитить от деменции Альцгеймера. Ешьте больше суперпродуктов, богатых антиоксидантами, чтобы поддерживать здоровье мозга с возрастом.