Какие продукты снижают риск болезни Альцгеймера почти на 50%: список
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Какие продукты снижают риск болезни Альцгеймера почти на 50%: список

9:31:488/12/2021,Брокки УилсонФото: pixabay.com
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Хотите предотвратить болезнь Альцгеймера? Ешьте больше суперпродуктов, богатых флавонолами.

Участники, которые потребляли наибольшее количество кемпферола, имели на 51 процент меньший риск развития болезни

Это согласно исследованию ученых из  Университета Тафтса , которые обнаружили, что люди с самым высоким потреблением флавонолов почти на 50 процентов реже заболевают болезнью Альцгеймера по  сравнению с людьми с самым низким потреблением флавонолов .

Употребление большего количества суперпродуктов, богатых флавонолами, снижает риск болезни Альцгеймера

Флавонолы - это группа флавоноидов, обычно содержащихся во фруктах и ​​овощах. Они включают кемпферол, кверцетин, мирицетин и изорамнетин, утверждает food.news. Эти питательные вещества доступны в следующих суперпродуктах:

  • Кемпферол: капуста, чай, фасоль, шпинат, брокколи.
  • Кверцетин: лук, яблоки, ягоды, цитрусовые, каперсы.
  • Мирицетин: чай, вино, апельсины, капуста, помидоры.
  • Изорамнетин: груши, оливковое масло, вино, помидоры.

Как антиоксиданты, флавонолы могут защищать от заболеваний, связанных с окислительным стрессом и хроническим воспалением, таких как болезнь Альцгеймера. Имея это в виду, исследователи отслеживали состояние здоровья и диеты более 900 взрослых со средним возрастом 81 год.

В начале исследования у участников не было болезни Альцгеймера. Каждый год они проходили неврологическое обследование и заполняли анкету, в которой спрашивали, как часто они употребляли 144 продукта за последний год.

Исследователи использовали эти анкеты для расчета количества кемпферола, кверцетина, мирицетина и изорамнетина, которые потреблял каждый из участников. Затем они разделили участников в зависимости от количества флавонола в их рационе. В среднем, те, кто потреблял больше всего, имели 15,3 миллиграмма (мг) в день, а те, кто потреблял меньше всего, - 5,3 мг.

Двести двадцать участников заболели болезнью Альцгеймера в среднем за шесть лет. После поправки на факторы риска, такие как возраст и физическая активность, исследователи обнаружили, что участники с наибольшим общим потреблением флавонолов имели на 48% меньший риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с участниками с наименьшим потреблением.

Когда дело доходит до определенных флавонолов, участники, которые потребляли наибольшее количество кемпферола, имели на 51 процент меньший риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто потреблял наименьшее количество. Между тем, у обоих добровольцев, потреблявших больше всего мирицетина или изорамнетина, риск снизился на 38%. Кверцетин не был связан со снижением риска.

Эти данные свидетельствуют о том, что чем больше вы едите суперпродуктов, богатых флавонолами, тем меньше вероятность того, что у вас разовьется болезнь Альцгеймера .

Другие исследования связывают высокое потребление антиоксидантов и снижение риска болезни Альцгеймера

Исследование 2002 года показало, что употребление в пищу суперпродуктов, богатых антиоксидантами, может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера . Исследователи пришли к этому выводу после изучения рациона почти 5400 взрослых в возрасте 55 лет и старше в период с 1990 по 1999 год.

Они стремились определить, как потребление продуктов, богатых витаминами C и E, которые действуют как антиоксиданты, влияет на риск болезни Альцгеймера. Следующие суперпродукты содержат эти два питательных вещества:


  • Витамин С: цитрусовые, киви, ростки, брокколи, капуста
  • Витамин Е: цельнозерновые, орехи, молоко, яичный желток.

В начале исследования участники не страдали деменцией и самостоятельно сообщали о том, что они ели, с помощью анкет о частоте приема пищи. Проанализировав диеты участников, исследователи обнаружили, что высокое потребление витаминов C и E связано с более низким риском развития болезни Альцгеймера.

Эти ассоциации оставались неизменными даже после учета факторов риска, таких как возраст, психический статус, курение, потребление алкоголя, общее потребление энергии и наличие аллеля аполипопротеина E4, который связан с повышенным риском болезни Альцгеймера.

В другом исследовании 2002 года также изучалось, как потребление витамина Е влияет на здоровье мозга. В нем приняли участие более 800 взрослых в возрасте 65 лет и старше, 131 из которых заболел болезнью Альцгеймера в течение среднего периода наблюдения, длившегося почти четыре года.

Когда факторы риска были приняты во внимание, участники с наибольшим потреблением витамина Е имели на 70% меньший риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с участниками с наименьшим потреблением.

Примечательно, что ни одно из этих двух исследований не выявило пользы от употребления добавок витаминов C и E, даже если они содержат большее количество витаминов, чем продукты. Это говорит о том, что лучший способ получить пользу от витаминов для мозга - это есть больше суперпродуктов, содержащих эти питательные вещества.


В целом, это три исследования предполагает, что  антиоксиданты, такие как флавонолы и витамины C и E , могут помочь защитить от деменции Альцгеймера. Ешьте больше суперпродуктов, богатых антиоксидантами, чтобы поддерживать здоровье мозга с возрастом.


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