Алина Кабаева впервые появилась на ТВ в красном платье за 253 000 рублей от модельера Оскара де ла Рента

Впервые за последние несколько лет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева появилась на телевизионной программе в эфире «Россия 1» . Внимание россиян привлекло ее платье красного цвета стоимостью, превышающей 250 тысяч рублей.
Кабаева приняла участие в обсуждении спорного судейства на Олимпиаде-2020 в личном многоборье у «художниц». Красное хлопковое платье, в котором была участница программы, - из весенне-летней коллекции 2020 года от американского модельера Оскара де ла Рента. Цена наряда, которая указана на сайте ЦУМа - 253 500 рублей.
Ксения Собчак оценила платье люксового бренда и опубликовала скриншот изделия в своем Telegram-канале.
- И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне, - отметила журналистка.
10 августа прошел эфир на ТВ, в котором приняла участие олимпийская чемпионка по художественной гимнастике алина Кабаева. Она считает, что судьи специально занизили баллы Дины Авериной, которая в итоге получила серебро, при этом Кабаева указала на странности при подсчете очков.