Алина Кабаева впервые появилась на ТВ в красном платье за 253 000 рублей от модельера Оскара де ла Рента
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Алина Кабаева впервые появилась на ТВ в красном платье за 253 000 рублей от модельера Оскара де ла Рента

4:58:428/12/2021Фото: Кадр из видео/ Кровавая барыня
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Красное хлопковое платье, в котором была участница программы, - из весенне-летней коллекции 2020 года от американского модельера

Алина Кабаева в платье за 253 тысячи рублей

Впервые за последние несколько лет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева появилась на телевизионной программе в эфире «Россия 1» . Внимание россиян привлекло ее платье красного цвета стоимостью, превышающей 250 тысяч рублей.

Кабаева приняла участие в обсуждении спорного судейства на Олимпиаде-2020 в личном многоборье у «художниц». Красное хлопковое платье, в котором была участница программы, - из весенне-летней коллекции 2020 года от американского модельера Оскара де ла Рента. Цена наряда, которая указана на сайте ЦУМа - 253 500 рублей.

Ксения Собчак оценила платье люксового бренда и опубликовала скриншот изделия в своем Telegram-канале.

- И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне, - отметила журналистка.

10 августа прошел эфир на ТВ, в котором приняла участие олимпийская чемпионка по художественной гимнастике алина Кабаева. Она считает, что судьи специально занизили баллы Дины Авериной, которая в итоге получила серебро, при этом Кабаева указала на странности при подсчете очков.

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