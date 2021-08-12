Названы возможные причины падения вертолета МИ-8 на Камчатке
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Названы возможные причины падения вертолета МИ-8 на Камчатке

5:11:368/12/2021Фото: pixabay
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В катастрофе могут быть виноваты пилоты.

У вертолета мог отказать двигатель

Отказ двигателей и ошибка пилотирования рассматриваются среди основных версий причин крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

- Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования, сообщили в экстренных службах.

Напомним, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8. Как стало известно, все произошло в Кроноцком заповеднике. Вертолет перевозил туристов – на борту находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа.

По данным некоторых источников, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.

Чуть позже в администрации заповедника сообщили, что вертолет ушел на дно Курильского озера.

- После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до девяти человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Еще семь человек не смогли выбраться и, скорее всего, погибли, так как вода очень холодная, - рассказали представители заповедника.

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