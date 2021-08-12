Водитель за рулём грузовика Mazda Titan насмерть сбил мужчину на "зебре" Бердского шоссе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Водитель за рулём грузовика Mazda Titan насмерть сбил мужчину на "зебре" Бердского шоссе

5:07:598/12/2021Фото: ГИБДД
0

Водитель признается, что он пытался уйти от столкновения с другим автомобилем.

Пешеход погиб под колесами грузовика

Серьезное ДТП произошло сегодня в Новосибирске. Там, около часа дня на Бердском шоссе грузовик сбил пешехода прямо на зебре.

- Водитель 1985 года рождения, на автомобиле Mazda Titan двигался по Бердскому шоссе, со стороны улицы Лесосечная в сторону улицы Одоевского, в пути следования, у дома 253 совершил наезд на обочине на пешехода мужчину 1962 года рождения, который получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в ГИБДД.

Как сообщил водитель, своим маневром он пытался уйти от столкновения с автомобилем, который остановился и пропускал пешехода.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Питере вор умер сразу после шлепка по ягодице
В России ребенок выстрелил в мать из ракетницы на глазах у всех
Московская школьница без прав попала в смертельное ДТП
Остались 2 детей: пьяный депутат КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Стало известно о еще 25 погибших пациентах во Владикавказе
Мужчина умер на пляже на глазах у своей семьи и туристов
Медведь растерзал девушку на глазах у ее коллег
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
сбили пешеходаДТПавария
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВодитель за рулём грузовика Mazda Titan насмерть сбил мужчину на "зебре" Бердского шоссе
5:07:59 8/12/2021
Водитель за рулём грузовика Mazda Titan насмерть сбил мужчину на "зебре" Бердского шоссе
БердскТребуются ключница, подсобные рабочие в Бердске
4:59:34 8/12/2021
Требуются ключница, подсобные рабочие в Бердске
Алина Кабаева впервые появилась на ТВ в красном платье за 253 000 рублей от модельера Оскара де ла Рента
4:58:42 8/12/2021
Алина Кабаева впервые появилась на ТВ в красном платье за 253 000 рублей от модельера Оскара де ла Рента
Упавший вертолет на Камчатке принадлежит застрелившему человека депутату Игорю Редькину
4:50:31 8/12/2021
Упавший вертолет на Камчатке принадлежит застрелившему человека депутату Игорю Редькину
Новый механизм позволит обеспечить жильем порядка 7 тысяч человек в Новосибирской области
4:39:28 8/12/2021
Новый механизм позволит обеспечить жильем порядка 7 тысяч человек в Новосибирской области
Пациент ковидного госпиталя выпал из окна и разбился насмерть
4:25:41 8/12/2021
Пациент ковидного госпиталя выпал из окна и разбился насмерть
БердскКТ появится в ЦГБ Бердска в конце 2021 года, заявил Минздрав
4:21:52 8/12/2021
КТ появится в ЦГБ Бердска в конце 2021 года, заявил Минздрав
Что означает Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа?
4:20:24 8/12/2021
Что означает Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа?
БердскТребуется оператор-профилировщик заводу стеллажного оборудования в Бердске
4:15:29 8/12/2021
Требуется оператор-профилировщик заводу стеллажного оборудования в Бердске
Россия обновила максимум по числу умерших от коронавируса: За сутки 808 смертей
4:08:03 8/12/2021
Россия обновила максимум по числу умерших от коронавируса: За сутки 808 смертей