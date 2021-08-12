Водитель за рулём грузовика Mazda Titan насмерть сбил мужчину на "зебре" Бердского шоссе

Серьезное ДТП произошло сегодня в Новосибирске. Там, около часа дня на Бердском шоссе грузовик сбил пешехода прямо на зебре.
- Водитель 1985 года рождения, на автомобиле Mazda Titan двигался по Бердскому шоссе, со стороны улицы Лесосечная в сторону улицы Одоевского, в пути следования, у дома 253 совершил наезд на обочине на пешехода мужчину 1962 года рождения, который получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в ГИБДД.
Как сообщил водитель, своим маневром он пытался уйти от столкновения с автомобилем, который остановился и пропускал пешехода.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.