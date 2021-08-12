Трассу Р-256 перекроют под Новым поселком Бердска ради стройки моста с 21 августа 2021
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Трассу Р-256 перекроют под Новым поселком Бердска ради стройки моста с 21 августа 2021

5:30:218/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Там будет производиться надвижка пролета моста.

Переходной мост в Новом поселке будет похож на все другие в Бердске

31 километр Чуйского тракта перекроют уже с 21 августа - начнётся надвижка пролётных строений переходного моста в районе бердского Нового посёлка.

Мастер Сергей Смирнов, который занимается строительством моста рассказал, что опоры и лестничные сходы уже подготовлены. Сейчас идет подготовка к монтажу пролетных строений. Затем будет сборка, а в конце, как раз 22 августа надвижка. Будут установлены запрещающие знаки и ограждения.

В настоящее время завершено более половины запланированного объема работ. Что касается технических характеристик, то новый переход не будет отличаться от перехода в районе Речкуновки.

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От редакции

Ждете новый мост?

Аноним, 12 августа 2021 10:37:02
Ждем не мост. Ждем уменьшения пробок на Новом поселке!
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Аноним, 12 августа 2021 10:40:23
Через Речкуновку, Сосновку и Новый посёлок движение пойдёт?
Ну в выходные ещё ладно.
Лишь бы 23 открыли.
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