Трассу Р-256 перекроют под Новым поселком Бердска ради стройки моста с 21 августа 2021

31 километр Чуйского тракта перекроют уже с 21 августа - начнётся надвижка пролётных строений переходного моста в районе бердского Нового посёлка.
Мастер Сергей Смирнов, который занимается строительством моста рассказал, что опоры и лестничные сходы уже подготовлены. Сейчас идет подготовка к монтажу пролетных строений. Затем будет сборка, а в конце, как раз 22 августа надвижка. Будут установлены запрещающие знаки и ограждения.
В настоящее время завершено более половины запланированного объема работ. Что касается технических характеристик, то новый переход не будет отличаться от перехода в районе Речкуновки.
Ну в выходные ещё ладно.
Лишь бы 23 открыли.