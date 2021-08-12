Дата Яблочного спаса 2021: Особые запреты и советы в праздник
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Дата Яблочного спаса 2021: Особые запреты и советы в праздник

7:20:408/12/2021Фото: pixabay
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После службы освященными яблоками обязательно угощали всех членов семьи. Верили, что в такой праздник освященное яблочко может исполнить ваше желание.

яблоки
Яблочный спас - один из любимых в народе

Храмы благоухают ароматами фруктов, службы проходят очень торжественно, а нарядные верующие собираются в храмы с корзинками наливных яблочек - такую картину можно наблюдать в каждой церкви и храме ежегодно 19 августа. Празднуется народный Яблочный спас и великий двунадесятый праздник церкви - Преображение Господне.

Праздник посвящен одному из самых значимых событий, произошедших непосредственно с Иисусом незадолго до его земной смерти на кресте. Этот день описан тремя евангелистами и отрывки из евангелий обязательно зачитываются во время церковного богослужения, посвященного празднику. Тогда Христос укрепил веру своих апостолов в том, что он действительно Сын Божий, показав им на горе Фавор свое чудесное Преображение - его лицо и одежда во время молитвы воссияли белоснежным светом.

Поскольку праздник в церкви считается великим и входит в число 12 самых главных праздников, то в этот день не разрешается работать. К празднику накануне наводили в домах чистоту и порядок, завершали огородные и полевые работы, а в сам праздник обязательно ходили на службу в храм и остаток дня посвящали празднованию.

Празднование запрещено устраивать пышным и веселым, поскольку люди готовятся к следующему великому празднику Успения Богородицы и выдерживают строгий пост на протяжении 14 дней. Но в честь Преображения есть послабления в питании - сегодня можно есть рыбу и пригубить церковного вина.

Хозяйки обязательно готовили постные блюда с яблоками - пекли коврижки, пироги, запекали яблоки с медом в духовке. Угощали вкусными блюдами знакомых. не обходили вниманием бедных и нищих.

После службы освященными яблоками обязательно угощали всех членов семьи. Верили, что в такой праздник освященное яблочко может исполнить ваше желание.

Строго запрещено было в этот праздник вести себя не так, как подобает православному человеку: ругаться, материться, плевать на землю, обижать ближних, жадничать, отказывать в помощи нуждающимся. Благотворительность очень даже поощрялась.

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дататрадициипраздникизапретыяблочный спасПреображение Господне
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