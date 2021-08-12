Налоговая банкротит муниципальную УК Бердска: Сумма требований 2 млн рублей

Обанкротить муниципальное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг Бердска намерена налоговая инспекция. Она подала иск о банкротстве бердского МУП «УК ЖКХ». Сумма требований превысила 2 млн рублей, говорится на сайте арбитража.
Муниципальную управляющую компанию возглавляет бывший депутат горсовета Игорь Ковригин.
Суд пока оставил иск без движения из-за нарушений при подаче. Налоговой предложили устранить замечания до 10 сентября, сообщает Тайга.инфо.
УК ЖКХ обслуживает многоквартирные дома на улицах К. Маркса, Герцена, Кирова, Павлова и в микрорайоне Северном. Выручка муниципальной компании в 2020 году составила 19 млн рублей, чистая прибыль — 610 тыс.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" у муниципальной УК всегда были проблемы и часто менялись руководители. Возможно, потому, что ей отдавали на обслуживание самые старые и убитые дома, в том числе общежития.