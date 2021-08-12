Что сделать в августе, чтобы капуста была плотной и годной для квашения
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что сделать в августе, чтобы капуста была плотной и годной для квашения

8:20:448/12/2021Фото: pixabay
0

Если у вас в августе очень часто идут обильные дожди, то поливы не требуются. Однако, если стоит сухая погода или дожди есть, но они не являются обильными.

капуста
Не всякую капусту можно использовать для засолки и квашения

Все хозяйки знают, что для засолки и квашения капусты подходят только такие плотные кочаны белокочанной капусты. К августу все ранние сорта уже собраны и съедены, а позднее сорта капусты, которые как раз и подходит для заквашивания, еще продолжают набирать свой вес, питательные вещества и формировать тугие кочаны.

Для того, чтобы кочаны оказались вкусными, крупными, плотными и подходящим заготовки на зиму, за ними нужно обеспечить правильный уход в последнем летнем месяце.

Капусте в это время очень необходимы поливы, также внесение удобрений. В качестве подкормок нужно использовать калий, магний и фосфор. Перед внесением подкормки землю вокруг каждого кочана нужно полить, после подсыхания прорыхлить, готовое удобрение выливается под корень.

После того, как вы внесли подкормку, каждый кочан капусты нужно окучить, чтобы земля доходила до самых нижних листьев. Это позволяет культуре наращивать новые корни, которые будут помогать капусте получать дополнительное питание.

Если у вас в августе очень часто идут обильные дожди, то поливы не требуются. Однако, если стоит сухая погода или дожди есть, но они не являются обильными, то поливы нужно обеспечить регулярно. Это объясняется тем, что кочаны к августу являются довольно большими, поэтому небольшой дождь не увлажнит достаточно землю под самой капустой.

Обязательно следует своевременно пропалывать капусту, поскольку по сорнякам на капусту могут попасть вредители, способные испортить ваши кочаны. Регулярное рыхление позволит уничтожить личинки и яйца вредителей.

Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
26-летняя невеста умерла через несколько часов после свадьбы
Депутат-миллиардер РФ убил жителя Камчатки: что произошло
На Северо-Западе КНР начались военные учения Китая и РФ
Реакция Украины на заявление Лукашенко по Крыму
дачакапустакочанквасить капустуквашение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас хорошая капуста в этом году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что сделать в августе, чтобы капуста была плотной и годной для квашения
8:20:44 8/12/2021
Что сделать в августе, чтобы капуста была плотной и годной для квашения
"Встретил начальника - поклонись": Депутат призвал пресмыкаться пред властью
8:16:00 8/12/2021
"Встретил начальника - поклонись": Депутат призвал пресмыкаться пред властью
БердскНалоговая банкротит муниципальную УК Бердска: Сумма требований 2 млн рублей
8:01:32 8/12/2021
Налоговая банкротит муниципальную УК Бердска: Сумма требований 2 млн рублей
Деньги на доплаты медикам выделил Мишустин: Заплатят еще 46 млрд рублей
7:42:08 8/12/2021
Деньги на доплаты медикам выделил Мишустин: Заплатят еще 46 млрд рублей
Потерявший ноутбук сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в его краже
7:21:25 8/12/2021
Потерявший ноутбук сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в его краже
Дата Яблочного спаса 2021: Особые запреты и советы в праздник
7:20:40 8/12/2021
Дата Яблочного спаса 2021: Особые запреты и советы в праздник
Службу в армии хотят включить в трудовой стаж: Законопроект рассмотрит Госдума
6:46:26 8/12/2021
Службу в армии хотят включить в трудовой стаж: Законопроект рассмотрит Госдума
БердскДТП с душком: Ассенизаторская машина врезалась в частный дом в Бердске. Смотрите видео
6:27:20 8/12/2021
ДТП с душком: Ассенизаторская машина врезалась в частный дом в Бердске. Смотрите видео
Чем стал известен Блаженный Василий: Все чудеса святого Московского чудотворца
6:20:36 8/12/2021
Чем стал известен Блаженный Василий: Все чудеса святого Московского чудотворца
Ребенка в коляске бросили в подъезде: Полиция ищет родителей
6:18:41 8/12/2021
Ребенка в коляске бросили в подъезде: Полиция ищет родителей