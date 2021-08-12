Что сделать в августе, чтобы капуста была плотной и годной для квашения

Все хозяйки знают, что для засолки и квашения капусты подходят только такие плотные кочаны белокочанной капусты. К августу все ранние сорта уже собраны и съедены, а позднее сорта капусты, которые как раз и подходит для заквашивания, еще продолжают набирать свой вес, питательные вещества и формировать тугие кочаны.
Для того, чтобы кочаны оказались вкусными, крупными, плотными и подходящим заготовки на зиму, за ними нужно обеспечить правильный уход в последнем летнем месяце.
Капусте в это время очень необходимы поливы, также внесение удобрений. В качестве подкормок нужно использовать калий, магний и фосфор. Перед внесением подкормки землю вокруг каждого кочана нужно полить, после подсыхания прорыхлить, готовое удобрение выливается под корень.
После того, как вы внесли подкормку, каждый кочан капусты нужно окучить, чтобы земля доходила до самых нижних листьев. Это позволяет культуре наращивать новые корни, которые будут помогать капусте получать дополнительное питание.
Если у вас в августе очень часто идут обильные дожди, то поливы не требуются. Однако, если стоит сухая погода или дожди есть, но они не являются обильными, то поливы нужно обеспечить регулярно. Это объясняется тем, что кочаны к августу являются довольно большими, поэтому небольшой дождь не увлажнит достаточно землю под самой капустой.
Обязательно следует своевременно пропалывать капусту, поскольку по сорнякам на капусту могут попасть вредители, способные испортить ваши кочаны. Регулярное рыхление позволит уничтожить личинки и яйца вредителей.