Потерявший ноутбук сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в его краже
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Потерявший ноутбук сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в его краже

7:21:258/12/2021Фото: Pixabay
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В сети появилась запись разговора сына президента США с проституткой. Он считает, что его специально усыпили, чтобы забрать ноутбук с информацией, которую можно использовать для шантажа.

Настольные ноутбуки характеризуются большим экраном и довольно внушительным весом
Ноутбук Байдена-младшего - повод для шантажа

Предположение о возможной краже ноутбука с ценной информацией прозвучало из уст Хантера Байдена на видео, записанном в 2019 году.

Кадры были опубликованы в  Daily Mail, на них Хантер общается с проституткой. Он рассказывает ей о том, как в 2018 году веселился в Лас-Вегасе на протяжении 18 дней и устраивал вечеринки «то в одном люксе, то в другом» и жаловался, что на одном из таких увеселительных мероприятий потерял сознание. Очнувшись, он понял, что остался без ноутбука (сам факт  такого времяпровождения могло обойтись в 10 тысяч долларов за одну ночь).

Обвинение в краже от Хантера прозвучало в сторону «русских наркоторговцев», с которыми он общался в то время. Сын американского президента считает, что его специально усыпили злоумышленники и смогли забрать ноутбук с информацией, которую можно использовать для шантажа.

- Теперь у них есть видео, где я занимаюсь безумным сексом, — заключил он.

Пропажи ноутбуков с ценными сведениями у сына президента происходят регулярно - ранее он оставлял компьютер в ремонтной мастерской, после чего тот исчез, потом неизвестным удалось взломать его и опубликовать несколько телефонных разговоров Байдена-младшего (на одном из них он похвастался употреблением наркотиков вместе с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри).

О способностях Хантера Байдена к веселью знает весь мир, но его рассеянность, когда он забывает отключить видео на ноутбуке, может вылиться в скандал.

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