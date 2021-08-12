Потерявший ноутбук сын Байдена обвинил русских наркоторговцев в его краже

Предположение о возможной краже ноутбука с ценной информацией прозвучало из уст Хантера Байдена на видео, записанном в 2019 году.
Кадры были опубликованы в Daily Mail, на них Хантер общается с проституткой. Он рассказывает ей о том, как в 2018 году веселился в Лас-Вегасе на протяжении 18 дней и устраивал вечеринки «то в одном люксе, то в другом» и жаловался, что на одном из таких увеселительных мероприятий потерял сознание. Очнувшись, он понял, что остался без ноутбука (сам факт такого времяпровождения могло обойтись в 10 тысяч долларов за одну ночь).
Обвинение в краже от Хантера прозвучало в сторону «русских наркоторговцев», с которыми он общался в то время. Сын американского президента считает, что его специально усыпили злоумышленники и смогли забрать ноутбук с информацией, которую можно использовать для шантажа.
- Теперь у них есть видео, где я занимаюсь безумным сексом, — заключил он.
Пропажи ноутбуков с ценными сведениями у сына президента происходят регулярно - ранее он оставлял компьютер в ремонтной мастерской, после чего тот исчез, потом неизвестным удалось взломать его и опубликовать несколько телефонных разговоров Байдена-младшего (на одном из них он похвастался употреблением наркотиков вместе с бывшим мэром Вашингтона Мэрионом Бэрри).
О способностях Хантера Байдена к веселью знает весь мир, но его рассеянность, когда он забывает отключить видео на ноутбуке, может вылиться в скандал.