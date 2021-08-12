Варенье вишня с перцем: это просто невероятный вкус ощущений
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Варенье вишня с перцем: это просто невероятный вкус ощущений

9:20:368/12/2021Фото: pixabay
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Варенье по этому рецепту понравится любителям самых оригинальных и необычных десертов. В качестве перца лучше всего использовать перец чили или любой другой острый перец.

Необычный вкус этого варенья запомнится надолго

Главное условие для приготовления варенья по этому рецепту, это то, что перец нужно использовать обладающий выраженным острым вкусом. Это очень важно, поскольку исходный вкус готового лакомства будет зависеть именно от этого.

Вишни можно использовать как с косточками, так и без них. Если вы будете использовать готовое варенье для выпечки, то лучше косточки вынуть.

Ингредиенты даём из расчёта на одну 500 граммовую баночку варенья. Для такого острого лакомства вам потребуется:


  • 300 граммов вишни,
  • 300 граммов сахара,
  • 50 мл воды
  • половинка перца чили.

В кастрюлю для варки варенья высыпаем весь приготовленный сахар, туда же отправляем острый перец, нарезанный колечками, вливаем воду и ставим на огонь.

Нам нужно дождаться момента, когда все кристаллы сахара растворятся. После этого убавляем огонь и продолжаем варить сироп на протяжении 20 минут, чтобы он стал однородным и густым.

Вишня перед отправкой в сироп должна быть хорошо вымыта и просушена на бумажном полотенце. После того, как вишня в сиропе закипит, оставляем варенье варится ещё 30 минут, каждые 10 минут помешивая наше варенье, чтобы сироп не пригорал, а ягодки пропитались горячим сиропом.

Сразу по истечении времени варенье разливаем по стерилизованным баночкам, и закатываем прокипяченными крышками.

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