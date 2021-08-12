Производственный календарь на сентябрь 2021: праздничные, выходные и рабочие дни
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Производственный календарь на сентябрь 2021: праздничные, выходные и рабочие дни

10:20:108/12/2021Фото: pxhere
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В сентябре люди всё-равно будут отмечать несколько праздников, которые являются значимыми, хотя и остаются рабочими днями.

осень
В сентябре нет государственных праздников

Первый месяц осени всегда встречается с долей грусти, поскольку тёплое лето закончено, а с ним и самые популярные периоды отпусков.

На этот первый осенний месяц не выпадает ни одного государственного праздника, который бы признавался официально выходным нерабочим днём. Однако в сентябре люди всё-равно будут отмечать несколько праздников, которые являются значимыми, хотя и остаются рабочими днями.

Это, конечно же, в первую очередь, День знаний, которое отмечается самый первый день сентября. Следом за ним 2 сентября свой праздник отметят войска Росгвардии и Патрульно-постовая служба полиции МВД.

12 сентября будет отмечаться популярный в России день танкиста.

14 сентября православные отметят начало церковного новолетия. Церковный календарный год всегда начинается в эту дату.

17 сентября свой профессиональный праздник отметят в России секретари.

21 сентября снова крупный церковный религиозный праздник, относящееся к числу двунадесятых. Это Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября будем поздравлять воспитателей и всех дошкольных работников, а также ещё один великий праздник православных, Воздвижение Креста Господня.

Так выглядят самые известные популярные праздники в России, которые будут отмечаться в сентябре. Однако, как мы уже сказали, ни один из этих праздников не признан выходным на государственном уровне.

Как обычно, в сентябре 30дней, из которых 22 являются рабочими, а оставшиеся 8 - это субботы и воскресенья.

Если вы заняты на вашем рабочем месте 40 часов в неделю, то в сентябре вы должны будете отработать 176 часов. Если ваша рабочая неделя состоит из 36 часов, то ваша норма на работе составит 158,4 часа. У тех, у кого рабочая неделя является самой короткой и состоит из 24 часов, норма трудового времени за сентябрь составит 105,6 часа.

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