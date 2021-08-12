Службу в армии хотят включить в трудовой стаж: Законопроект рассмотрит Госдума

Депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, по которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж. Это позволит досрочно выходить на пенсию сооющили 12 августа в официальном Telegram-канале партии.
"В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", - заявил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.
Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Сейчас правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее уже обсуждали возможность пенсионных бонусов - только для мужчин.