Службу в армии хотят включить в трудовой стаж: Законопроект рассмотрит Госдума
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Службу в армии хотят включить в трудовой стаж: Законопроект рассмотрит Госдума

6:46:268/12/2021Фото: МО
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В случае принятия закон вступит в силу с начала 2022 года.

военные, лес
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

Депутаты и сенаторы от  "Единой России"  внесли в Госдуму законопроект, по которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж. Это позволит досрочно выходить на пенсию сооющили 12 августа в официальном Telegram-канале партии.

"В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", - заявил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Сейчас правом досрочного выхода на пенсию обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее уже обсуждали возможность пенсионных бонусов - только для мужчин.

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