Компостная яма по правильным законам

Все дачники и огородники, на участках которых имеются компостная яма, никогда не станут отговаривать новичков от её сооружения, поскольку плюсов от её наличия сразу два, причём они достаточно весомые. Во-первых, компостная яма позволяет утилизировать практически любые отходы (есть исключения, о них - ниже), а также является источником очень качественных удобрений.
Если компостная яма правильно организована и при этом выглядит довольно эстетично, то она справится со своей задачей на все 100% и вы будете ею довольны. В результате можно получить отличное удобрение-органику, которая получается в результате разложения сваленных туда отходов при помощи различных живых организмов. Для того, чтобы этот процесс происходил, отходам нужно обеспечить доступ воздуха, поскольку без кислорода микроорганизмы жить не будут.
Довольно часто в последнее время вместо компостной ямы организуют специальные ящики, расположенные выше чем привычный уровень земли, поскольку обслуживать такую компостную кучу гораздо проще и удобнее. Если в компостной яме будет мало воздуха, то любые отходы там будут просто загнивать, а удобрение из них не получится. Для того, чтобы получить качественную органику для удобрения, которая в итоге практически не отличается от перегноя, в яме всегда должны присутствовать сухие составляющие, например сено, сухие листья, луковая и ореховая шелуха, поскольку они являются источником углерода. Также в яме необходимо "зелёное" сырьё: это ботва, сорняки, сгнившие и испорченные фрукты и овощи. Всё это зелёное сырьё является источником азота.
Как мы уже сказали выше должен быть обеспечен доступ кислорода, а также же обязательно присутствие влаги, чтобы была создана жизнеспособная среда для бактерий. Огороднику придется периодически перемешивать содержимое компостной ямы, чтобы обеспечить отходам хорошую аэрацию и правильно распределить влагу в разлагающихся отходах.
При обычных условиях компост вызревает за 2 года, но при использовании ускорителей можно получить качественное удобрение всего за 1 сезон.
В компостную яму нельзя выбрасывать остатки мясных блюд, известь, фекалии животных или человека, а также использовать для полива воду, в которой есть примесь моющих средств.
Располагать компостную яму можно не ближе, чем 8 м от источника питьевой воды, 7 м от погреба, она должна быть удалена от соседского забора как минимум на 2 м, компостная яма не должна располагаться ближе чем 5-6 м от любого сливного участка душа или бани. От дома или летней кухни она должна быть удалена на 7 или 8 м.
Самое главное, компостную яму нельзя располагать в низине участка, поскольку при похолодании она будет терять набранную температуру внутри компоста.
Если компостная яма будет обустроена в грунте, то её нельзя заглублять больше чем на 50 см. Если яму делать в коробе над поверхностью земли, то изготовить можно его из чего угодно, однако сегодня можно найти готовые контейнеры из пластика.