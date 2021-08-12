Подробности ДТП с ассмашиной в Бердске: Спецтранспорт проломил забор и врезался в частный дом

Стали известны подробности необычного ДТП с ассмашиной, которое произошло в Бердске 12 августа. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», спецтранспорт врезался в частный дом на перекрестке улиц Павлова и Боровой.
В управлении МВД по Новосибирской области уточнили, что водитель получил травмы.
- Сегодня в 14:45 водитель 1972 года рождения на автомобиле ГАЗ (ассенизатор) не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом по улице Кольцово. Водителю была оказана первичная медицинская помощь, к категории «раненый» он не относится, - прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в полицейском ведомстве.
По словам очевидцев, он поранил лицо и руки. «Скорая» увезла его в больницу.
Выяснилось, ассмашина, двигаясь по ул. Боровой, не свернула налево на ул. Боровую, а поехала прямо - в жилой дом, разрушив часть кирпичного забора. ГАЗ врезался в стену жилого строения. Не исключено, что в автомобиле отказали тормоза. Установлением всех обстоятельств ДТП сейчас занимается ГИБДД.