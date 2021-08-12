Деньги на доплаты медикам выделил Мишустин: Заплатят еще 46 млрд рублей
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Деньги на доплаты медикам выделил Мишустин: Заплатят еще 46 млрд рублей

7:42:088/12/2021Фото: Flickr
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Известно, что деньги поступят из резервного фонда кабмина и обеспечат выплаты до ноября 2021 года.

Деньги для медиков поступят на их счета

В сложное из-за пандемии время самой напряженной работой остается труд медиков. В правительстве РФ принято решение о выделении денег на доплаты медработникам страны.

Главой правительства России Михаилом Мишустиным было  подписано распоряжение о выделении 46,3 млрд рублей на дальнейшие специальные соцвыплаты медработникам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. О подписании документа сообщили в пресс-службе кабмина.

Решение о дополнительном выделении средств было принято 6 августа на заседании правительства. Известно, что деньги поступят из резервного фонда кабмина и обеспечат выплаты до ноября 2021 года.

С апреля 2020 года в России начали платить деньги для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами. С октября 2020 года они были заменены на ежемесячные социальные выплаты, которые будут поступать медикам до конца 2021 года.

Сумма, которую получают врачи и медсестры, зависит от количества времени проведенного в непосредственном контакте с больными COVID-19.

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