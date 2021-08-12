Угнал авто с мойки: Из-за 17-летнего пьяного водителя погибла 23-летняя пассажирка в Новосибирске

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего водителя, совершившего ДТП. В аварии, спровоцированной молодым человеком, погибла 23-летняя девушка.
Из материалов расследования стало известно, что 1 марта 2020 года в час ночи подозреваемый в состоянии алкогольного обвинения взял ключи от машины «Форд Фокус», которая стояла на автомойке, и отправился ездить по городу с подругой, выпивая при этом водку.
Передвигаясь на скорости не менее 100 километров в час, он выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Пассажирка отечественной легковушки погибла до приезда медиков, остальные участники ДТП — оба водителя и подруга обвиняемого - не пострадали.
Виновник аварии попытался сбежать, но вскоре был задержан недалеко от места ДТП. Свое оставление места происшествия он объяснил тем, что боялся расправы очевидцев.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Дело будет рассмотрено в Первомайском районном суде, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.