Угнал авто с мойки: Из-за 17-летнего пьяного водителя погибла 23-летняя пассажирка в Новосибирске
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Угнал авто с мойки: Из-за 17-летнего пьяного водителя погибла 23-летняя пассажирка в Новосибирске

8:29:328/12/2021Фото: Flickr
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На чужой машине «Форд Фокус» он решил покатать ночью подружку. Но на скорости 100 км в час на встречке столкнулся с ВАЗом. Дело ушло в суд.

В аварии 1 марта 2020 года пассажирка машины погибла на месте

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего водителя, совершившего ДТП. В аварии, спровоцированной молодым человеком, погибла 23-летняя девушка.

Из материалов расследования стало известно, что 1 марта 2020 года в час ночи подозреваемый в состоянии алкогольного обвинения взял ключи от машины «Форд Фокус», которая стояла на автомойке, и отправился ездить по городу с подругой, выпивая при этом водку.

Передвигаясь на скорости не менее 100 километров в час, он выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Пассажирка отечественной легковушки погибла до приезда медиков, остальные участники ДТП — оба водителя и подруга обвиняемого - не пострадали.

Виновник аварии попытался сбежать, но вскоре был задержан недалеко от места ДТП. Свое оставление места происшествия он объяснил тем, что боялся расправы очевидцев.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Дело будет рассмотрено в Первомайском районном суде, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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