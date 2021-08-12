"Встретил начальника - поклонись": Депутат призвал пресмыкаться пред властью

В Марий Эл отличился депутат Владимир Кожанов, который призвал преклоняться перед представителями власти и попусту не спорить с ними. Свое видение работы на пользу граждан страны он пояснил ветеранам, на встречу с которыми пришел.
- Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога — как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать, — пояснил Владимир Кожанов ветеранам труда в поселке Сернур свою позицию.
Взрослые люди, который видели многое, опешили от дерзости выступающего и потребовали от него отчитаться, что он конкретно сделал для людей и для села. Владимир Кожанов не готовился к такому повороту беседы и не смог ответить на поставленный вопрос.
- Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал, - единственное, что смог выдать депутат.
Ранее Владимир Кожаный обругал местного жителя, который пришел к нему с просьбой сделать дорогу селу. Депутат набросился на просителя — видимо тот недостаточно низко склонился.