"Встретил начальника - поклонись": Депутат призвал пресмыкаться пред властью
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"Встретил начальника - поклонись": Депутат призвал пресмыкаться пред властью

8:16:008/12/2021Фото: ПЛОХИЕ НОВОСТИ/ ВК
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Во время встречи с ветеранами Владимир Кожанов пустился в рассуждения о «божественном» происхождении «слуг народа». Люди опешили и потребовали отчитаться, что он конкретно сделал для села.

Владимир Кожанов - слуга народа "от Бога"

В Марий Эл отличился депутат Владимир Кожанов, который призвал преклоняться перед представителями власти и попусту не спорить с ними. Свое видение работы на пользу граждан страны он пояснил ветеранам, на встречу с которыми пришел.

- Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть — она от Бога — как с нею можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать, — пояснил Владимир Кожанов ветеранам труда в поселке Сернур свою позицию.

Взрослые люди, который видели многое, опешили от дерзости выступающего и потребовали от него отчитаться, что он конкретно сделал для людей и для села. Владимир Кожанов не готовился к такому повороту беседы и не смог ответить на поставленный вопрос.

- Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал, - единственное, что смог выдать депутат.

Ранее Владимир Кожаный обругал местного жителя, который пришел к нему с просьбой сделать дорогу селу. Депутат набросился на просителя — видимо тот недостаточно низко склонился.

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