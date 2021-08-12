Ковидные госпитали закрывают: Нет столько больных коронавирусом в Новосибирской области

В Новосибирской области медицинские учреждения переходят в обычный режим. Ситуация с коронавирусом стала стабильной, это позволило освободить койко-места для профильных учреждений, сообщили в пресс-службе регионального правительства 12 августа.
Шесть больниц в Новосибирской области, ранее перепрофилированных для работы с ковидными пациентами, переходят в обычный режим по основному профилю. Данные изменения стали возможны после анализа ситуации с заболеваемостью COVID-19 и ее стабилизации.
- В настоящее время ведется восстановление деятельности ряда учреждений. Так, у нас восстанавливается кардиодиспансер, Обская центральная городская больница, НКРБ № 1 - больница в наукограде Кольцово, и вот на этой неделе к ним присоединились на восстановление Больница скорой медицинской помощи № 2, Городская клиническая больница № 12, которая в обычное время оказывает помощь больным терапевтического профиля, и Городская больница № 3, располагающаяся на ОбьГЭС, - сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
По словам представителя ведомства, в регионе наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19. Зафиксировано ежедневное снижение показателей по числу заражений и госпитализации. По данным оперативного штаба, на утро 12 августа в регионе зарегистрирован 55 071 случай коронавируса (+187 за сутки), в том числе 4 128 - у детей. 46 021 пациент выздоровел (+122 за сутки).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская еще в конце июля сообщала о снижении числа пациентов в городском ковидном госпитале.