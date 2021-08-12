Наводнение в Бердске: Ливневки не справляются с дождевой водой, машины и люди встали

Управление ЖКХ Бердска устраняет последствия прошедшего ливня, сообщили в пресс-центре мэрии 12 августа.
Из-за ночного и утреннего дождя в Бердске произошло наводнение. В традиционных местах подтопления ливневая канализация не справлялась. Настолько, что возникли проблемы с передвижением и транспорта, и пешеходов.
По словам директора управления ЖКХ Бердска Максима Совбанова, в городе в течение дня работали две бригады. Они чистили ливневые водоприемники от мусора.
-Дополнительно привлечены ассенизаторские машины для откачки воды. В некоторых местах установлены помпы. Все силы и техника брошены на устранение последствий природного катаклизма, - заявил Совбанов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в сильный ливень, прошедший в четверг, затопило через дырявую крышу общежитие №102 на ул. Боровой.
Пострадавшие задумались над тем, чтобы подавать исковое заявление на управляющую компанию в суд. Терпеть беспорядок в доме они больше не намерены.