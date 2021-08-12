Наводнение в Бердске: Ливневки не справляются с дождевой водой, машины и люди встали
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Наводнение в Бердске: Ливневки не справляются с дождевой водой, машины и люди встали

8:43:268/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам директора управления ЖКХ Бердска Максима Совбанова, в городе в течение дня работали две бригады. Воду откачивали ассмашинами.

Максим Совбанов (на фото - справа) принимает участие в устранение недостатков

Управление ЖКХ Бердска устраняет последствия прошедшего ливня, сообщили в пресс-центре мэрии 12 августа.

Из-за ночного и утреннего дождя в Бердске произошло наводнение. В традиционных местах подтопления ливневая канализация не справлялась. Настолько, что возникли проблемы с передвижением и транспорта, и пешеходов.

По словам директора управления ЖКХ Бердска Максима Совбанова, в городе в течение дня работали две бригады. Они чистили ливневые водоприемники от мусора.

-Дополнительно привлечены ассенизаторские машины для откачки воды. В некоторых местах установлены помпы. Все силы и техника брошены на устранение последствий природного катаклизма, - заявил Совбанов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в сильный ливень, прошедший в четверг, затопило через дырявую крышу общежитие №102 на ул. Боровой.

Пострадавшие задумались над тем, чтобы подавать исковое заявление на управляющую компанию в суд. Терпеть беспорядок в доме они больше не намерены.

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