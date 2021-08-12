Семью фельдшера избили за запрет работать зараженному коронавирусом в магазине Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения семьи женщины-фельдшера в Новосибирской области, которая запретила продавцу магазина ходить на работу из-за нарушения им эпидемиологических правил. Его интересует, как разобрались следователи в причинах, которые повлекли нарушения прав граждан, и принять меры к их восстановлению. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе главка СКР.
Инцидент произошел в Тогучинском районе Новосибирской области в конце июля, но известно о нем стало только сейчас. Фельдшер увидела, что больной коронавирусом продавец стоит за прилавком и обслуживает покупателей. Медик тут же посадила женщину на домашний карантин. Местные жители, узнав об этом, отказались делать там покупки.
После этого к сельскому фельдшеру вечером нагрянули двое взрослых сыновей терпящего убытки коммерсанта с битами. С криками «Вы нам должны!» они избили фельдшера и ее супруга на глазах у детей и родственников. Соседи вызвали полицию и скорую помощь. У 33-летней женщины и ее мужа диагностированы множественные ушибы, гематомы, черепно-мозговые травмы и перелом.
Стало известно, что заявления в полицию написали обе стороны. Но до сих пор уголовного дела возбуждено не было. Вероятно, после вмешательства Бастрыкина силовики привлекут виновных к ответственности.