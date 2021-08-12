Семью фельдшера избили за запрет работать зараженному коронавирусом в магазине Новосибирской области
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Семью фельдшера избили за запрет работать зараженному коронавирусом в магазине Новосибирской области

9:14:188/12/2021Фото: СКР
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Двое мужчин нагрянули домой к сельскому медику с битами и нанесли серьезные травмы ей и ее мужу. Глава СКР Бастрыкин потребовал разобраться.

Глава СК приказал разобраться с избившими фельдшера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения семьи женщины-фельдшера в Новосибирской области, которая запретила продавцу магазина ходить на работу из-за нарушения им эпидемиологических правил. Его интересует, как разобрались следователи в причинах, которые повлекли нарушения прав граждан, и принять меры к их восстановлению. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе главка СКР.

Инцидент произошел в Тогучинском районе Новосибирской области в конце июля, но известно о нем стало только сейчас. Фельдшер увидела, что больной коронавирусом продавец стоит за прилавком и обслуживает покупателей. Медик тут же посадила женщину на домашний карантин. Местные жители, узнав об этом, отказались делать там покупки.

После этого к сельскому фельдшеру вечером нагрянули двое взрослых сыновей терпящего убытки коммерсанта с битами. С криками «Вы нам должны!» они избили фельдшера и ее супруга на глазах у детей и родственников. Соседи вызвали полицию и скорую помощь. У 33-летней женщины и ее мужа диагностированы множественные ушибы, гематомы, черепно-мозговые травмы и перелом.

Стало известно, что заявления в полицию написали обе стороны. Но до сих пор уголовного дела возбуждено не было. Вероятно, после вмешательства Бастрыкина силовики привлекут виновных к ответственности.

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