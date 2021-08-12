Экс-губернатор Юрченко отсудил у государства компенсацию за уголовное преследование в Новосибирской области

В Железнодорожном районном суде Новосибирска прошло заседание, на котором было принято решение о взыскании 289 тысяч рублей в пользу экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Это частичная компенсация имущественного вреда и юридической помощи во время уголовного преследования, от ранее заявленных требований в 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте суда.
Ранее, 30 декабря 2020 года, Железнодорожный районный суд принимал решение о взыскании в пользу бывшего губернатора 5,7 млн рублей, но региональная прокуратура и Минфин РФ оспорили вердикт, а Новосибирский областной суд отменил принятое ранее решение.
- Суд удовлетворил указанное заявление частично и взыскал в пользу Юрченко В. А. с РФ в лице Министерства финансов в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме 289 тысяч 847 рублей 09 копеек, - говорится в сообщении.
Остальная части заявленных требований экс-губернатору не была удовлетворена.
В 2020 году Юрченко отсудил 300 тысяч рублей за причинение морального ущерба. Еще 212 тысяч рублей суд взыскал на расходы стороны защиты.
В суде речь шла о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года, а в 2017 году прекращенном.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", Василий Юрченко был подозреваемым в превышении должностных полномочий. Поводом для возбуждения дела стало решение о переводе для сельскохозяйственных нужд земель боеприпасного полигона в Ордынском районе.