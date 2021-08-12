Гейзер из колодца после наводнения из-за мощного ливня в Бердске сняли на видео
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Гейзер из колодца после наводнения из-за мощного ливня в Бердске сняли на видео

9:37:138/12/2021Фото: Скриншот
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Заполненный до отказа водой канализационный колодец обнаружили возле ДК "Родина". Гулявшие дети даже предложили "заткнуть дырочки".

Воды вытекает из колодца по всей окружности крышки

Очевидцы прислали "Курьер. Среда. Бердск" видео гейзера, бьющего из колодца, расположенного у ДК "Родина" на ул. Лунной.

Особое любопытство к происходящему проявили гуляющие на площади дети. Кто-то из них даже предложил "заткнуть дырочки".

Взрослые бердчане тоже заинтересовались. Они полагают, что это ненормальная ситуация, когда канализационные колодцы заполнены водой настолько, что она бьет из них фонтаном.

Вероятно, колодец наполнился водой во время сильного ливня, который обрушился на Бердск в ночь на 12 августа и утром в четверг. Шли дожди и в течение всего дня.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", снова оказались затопленными улицы города - ни проехать, ни пройти.

Между тем, в мэрии сообщили, что с утра две бригады управления ЖКХ прочищали ливневую канализацию, чтобы дать уйти воде и устранить наводнение.

Вероятно, бороться с потом предстоит и муниципальному Комбинату бытовых услуг, если окажется, что это его колодец заполнился водой до предела.

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