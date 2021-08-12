Насильник и убийца 12-летней девочки получил срок: Труп школьницы нашли в колодце
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Насильник и убийца 12-летней девочки получил срок: Труп школьницы нашли в колодце

11:19:388/12/2021Фото: НТВ
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Следователи взяли слюну для ДНК-теста у всех мужчин из села Нижняя Коя, в том числе и у несовершеннолетних. Так вышли на преступников. Банда держала в страхе всю деревню.

Жители деревни в Красноярском крае устали от террора местного жителя

12 августа 2021 года суд вынес приговор одному из представителей деревенской банды, который изнасиловал и убил школьницу, а также его несовершеннолетнему подельнику.

В деревне Нижняя Коя произошло страшное преступление - вечером 29 мая 2020 года местный житель Роман Соловьёв в лесу напал на 12-летнюю девочку. Он стал душить ребенка, а когда та потеряла сознание, злоумышленник с несовершеннолетним другом изнасиловали и убили ее.

В ходе следствия оба подозреваемых сознались в преступлении и раскаялись. В суде признали Романа Соловьёва виновным в нескольких преступлениях, среди которых - насильственные действия сексуального характера, изнасилование, убийство и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Несовершеннолетний обвиняемый был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании и убийстве.

Соловьёва приговорили к 23 годам и 20 дням заключения в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Несовершеннолетнего преступника посадили на 9 лет 11 месяцев в воспитательную колонию. Убийцы выплатят компенсацию родственникам погибшей девочки в размере: 2,5 миллиона рублей - Соловьёв и 2 миллиона рублей - его соучастник. Так решил суд.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12-летняя Марина Халилова была найдена мертвой на дне колодца, куда ее сбросили убийцы после того, как изнасиловали, избили и задушили. Кроме того, стало известно, что годом ранее погибшая девочка уже была изнасилована. Школьница боялась признаться, что стала жертвой сексуального насилия. После убийства сначала задержали 26-летнего Павла Гордиенко. Следователи взяли слюну для ДНК-теста у всех местных мужчин, в том числе и у несовершеннолетних.

Результаты генотипа указали на двоих — 19-летнего Родиона Соловьёва и 14-летнего Николая. Родственники Соловьёва заявляли, что у Романа есть алиби, и обвиняли в гибели девочки ее дядю и мать, сообщили в СКР. Между тем, местные жители жаловались, что банда подростков терроризировала всю деревню.

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