Талибы захватили Кандагар. На очереди Кабул
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Талибы захватили Кандагар. На очереди Кабул

10:39:078/12/2021Фото: REUTERS/Stringer
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Боевики прошли по центру второго по величине города Афганистана впервые за 20 лет. Их допустят к управлению государством при условии прекращения насилия.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее

Движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая группировка) захватило Кандагар. Такое заявление сделал 12 августа представитель движения Забиулла Муджахед в Twitter. По его словам, талибы достигли площади Павших в центре второго по величине города Афганистана и продвигаются к местным властям.

«Это исторический момент. Боевики  в центре Кандагара впервые за 20 лет», — написал в Twitter журналист Асфандийяр Бхиттани.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее.

Ранее в четверг телеканал Al Jazeera сообщил, что боевикам предложили участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие. Это предложение было передано через Катар, где сейчас проходят афганские мирные переговоры.

Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что талибы не получали от правительства Афганистана никаких новых предложений. При этом Шахин подтвердил, что они «готовы участвовать в переходном правительстве», заверив, что у «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) нет намерения свергать президента страны Ашрафа Гани».

Администрация президента США Джо Байдена предполагает, что захват Кабула, афганской столицы, может произойти за 90 дней.

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