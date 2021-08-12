Суд запретил еще одному выдвиженцу от коалиции стать депутатом горсовета Бердска: Подозревают экстремизм
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Суд запретил еще одному выдвиженцу от коалиции стать депутатом горсовета Бердска: Подозревают экстремизм

11:04:278/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Из 18 представителей "Новосибирска-2020" получили кандидатские удостоверения и продолжают предвыборную гонку лишь двое.

Суда по выборам проходят каждый день
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
Секретное письмо мэру Бердска от спикера горсовета: Щебенение улицы после выборов будет неактуальным

Секретное письмо мэру Бердска от спикера горсовета: Щебенение улицы после выборов будет неактуальнымСнятые с выборов кандидаты от коалиции подали 9 исков в суд Бердска: Они считают отказ в регистрации незаконнымЕщё 63 новости

Бердский городской суд 12 августа рассмотрел очередной иск снятого с выборов в горсовета кандидата от коалиции "Новосибирск-2020".

Сергей Косов, который баллотировался по избирательному округу №10, подал исковое заявление на избирком 9 августа. Он считает незаконным отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты горсовета Бердска. В четверг, как сообщили в пресс-службе горсуда, суд отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

- Решение не вступило в законную силу, - уточнили в Бердском суде.

Как сообщал "Курье. Среда. Бердск", накануне аналогичное решение суд принял по искам снятых с выборов Вячеслава Якименко и Ольги Нечаевой.

Вместе с тем, 12 августа с исковыми заявлениями о незаконности отказа в регистрации обратились еще два выдвиженца от коалиции - Екатерина Александрова и Тимофей Ханов. Их административные иски судьи рассмотрят в ближайшие дни.

Напомним, что из 18 представителей коалиции бердский избирком зарегистрировал в качестве кандидатов лишь двоих. Вероятно, остальные будут оспаривать решение ТИК.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", поводом для отказа в регистрации стали письма Минюста, в которых ведомство назвало большинство выдвиженцев от "Новосибирска-2020" причастными к деятельности организации экстремистского толка - они так или иначе участвовали в несанкционированных акциях протеста в январе 2021 года.

Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Найденный труп на пляже Анапы напугал туристов
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
12-летняя девочка пропала на Алтае: вот где ее нашли
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Трагедия на отдыхе: туристку ограбили и убили из-за 660 рублей
Назван новый признак скорой смерти
депутатыкандидатэкстремизмизбиркомисковое заявление
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Смогли бы они победить на выборах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насильник и убийца 12-летней девочки получил срок: Труп школьницы нашли в колодце
11:19:38 8/12/2021
Насильник и убийца 12-летней девочки получил срок: Труп школьницы нашли в колодце
БердскСуд запретил еще одному выдвиженцу от коалиции стать депутатом горсовета Бердска: Подозревают экстремизм
11:04:27 8/12/2021
Суд запретил еще одному выдвиженцу от коалиции стать депутатом горсовета Бердска: Подозревают экстремизм
Талибы захватили Кандагар. На очереди Кабул
10:39:07 8/12/2021
Талибы захватили Кандагар. На очереди Кабул
Производственный календарь на сентябрь 2021: праздничные, выходные и рабочие дни
10:20:10 8/12/2021
Производственный календарь на сентябрь 2021: праздничные, выходные и рабочие дни
Ковидные госпитали закрывают: Нет столько больных коронавирусом в Новосибирской области
10:13:52 8/12/2021
Ковидные госпитали закрывают: Нет столько больных коронавирусом в Новосибирской области
Экс-губернатор Юрченко отсудил у государства компенсацию за уголовное преследование в Новосибирской области
9:54:22 8/12/2021
Экс-губернатор Юрченко отсудил у государства компенсацию за уголовное преследование в Новосибирской области
БердскГейзер из колодца после наводнения из-за мощного ливня в Бердске сняли на видео
9:37:13 8/12/2021
Гейзер из колодца после наводнения из-за мощного ливня в Бердске сняли на видео
Какие продукты снижают риск болезни Альцгеймера почти на 50%: список
9:31:48 8/12/2021
Какие продукты снижают риск болезни Альцгеймера почти на 50%: список
Варенье вишня с перцем: это просто невероятный вкус ощущений
9:20:36 8/12/2021
Варенье вишня с перцем: это просто невероятный вкус ощущений
Семью фельдшера избили за запрет работать зараженному коронавирусом в магазине Новосибирской области
9:14:18 8/12/2021
Семью фельдшера избили за запрет работать зараженному коронавирусом в магазине Новосибирской области