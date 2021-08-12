Суд запретил еще одному выдвиженцу от коалиции стать депутатом горсовета Бердска: Подозревают экстремизм

Бердский городской суд 12 августа рассмотрел очередной иск снятого с выборов в горсовета кандидата от коалиции "Новосибирск-2020".
Сергей Косов, который баллотировался по избирательному округу №10, подал исковое заявление на избирком 9 августа. Он считает незаконным отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты горсовета Бердска. В четверг, как сообщили в пресс-службе горсуда, суд отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.
- Решение не вступило в законную силу, - уточнили в Бердском суде.
Как сообщал "Курье. Среда. Бердск", накануне аналогичное решение суд принял по искам снятых с выборов Вячеслава Якименко и Ольги Нечаевой.
Вместе с тем, 12 августа с исковыми заявлениями о незаконности отказа в регистрации обратились еще два выдвиженца от коалиции - Екатерина Александрова и Тимофей Ханов. Их административные иски судьи рассмотрят в ближайшие дни.
Напомним, что из 18 представителей коалиции бердский избирком зарегистрировал в качестве кандидатов лишь двоих. Вероятно, остальные будут оспаривать решение ТИК.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", поводом для отказа в регистрации стали письма Минюста, в которых ведомство назвало большинство выдвиженцев от "Новосибирска-2020" причастными к деятельности организации экстремистского толка - они так или иначе участвовали в несанкционированных акциях протеста в январе 2021 года.