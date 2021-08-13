"Жить здесь стало просто невозможно": На стройку 2-этажного кафе в Микрорайоне жалуются владельцы частных усадеб Бердска
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"Жить здесь стало просто невозможно": На стройку 2-этажного кафе в Микрорайоне жалуются владельцы частных усадеб Бердска

4:30:268/13/2021,Валерия НепомнящаяФото: Предоставлено Надеждой Масалкиной
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"Улица небольшая. Забор к забору соседним домом. Я живу на ул. Трудовой. Если бы рядом со мной построили такое здание, то мне бы было сложно. Это частный сектор", - говорит Надежда.

Строительство трехэтажного здания

В редакцию сайта “Курьер. Среда. Бердск” обратилась неравнодушная жительница улицы Трудовой Бердска. Надежда Масалкина задается вопросом: почему на улицах Кутузова и Водосточной проводится стройка и разгрузочные работы, которые приводят дорогу и канализацию в аварийное состояние и почему у строящегося здания в частном секторе нет паспорта объекта. Это вынудило местных жителей обратиться в администрацию еще 14 июля. Приезжала комиссия. Но ответа так и не пришло.

- Дело в том, что здесь идет непонятное строительство уже второй год. При этом строится двуххэтажное здание. Явно не жилой дом, а многоэтажное здание. Из-за этого дороги рядом со стройкой просто раздолбаны. Сама по себе дорога плохая была, а теперь совсем ее испортили. Жителям приходится объезжать по улице Трудовой. У нас здесь и дети играют. Раньше была тихая и спокойная улица. А теперь, особенно в час пик, находиться там просто невозможно, - делится Надежда в беседе с редакцией 4 августа.

Объект находится в частном секторе

При этом коммуникаций с застройщиками и строителями у людей нет. Никто не отвечает на вопросы. Хотя соседи заметили нарушения правил строительства.

- Улица небольшая. Забор к забору соседним домом. Я живу на Трудовой. И если бы рядом со мной построили такое трехэтажное здание, то мне бы было сложно. Это частный сектор. Еще там шла улица Водосточная, а они перекрыли эту улицу, и теперь там не пройти. Как отводят эти земли - непонятно, - добавляет Надежда.

Стройка длится два года

Редакция отправила в администрацию города запрос по вопросу строительства объекта нежилого помещения на территории индивидуальной жилой застройки по адресу: г. Бердск, ул. Водосточная, д.16.

На него ответил и.о. заместителя главы администрации по строительству и городскому хозяйству Дмитрий Шинкевич:

- Администрацией города Бердска было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «Двухэтажное здание кафе». Оно выдано на основании представленных документов в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проектной документацией, разработанной ООО «АНТ-Архитектура Новых Технологий», предусмотрено строительство двухэтажного здания с чердаком, стены из кирпича, крыша чердачная проветриваемая стропильная.

Как указал в ответе Шинкевич, в соответствии с проектом организации строительства на территорию строительной площадки предполагается 2 въезда-выезда с местных проездов ул. Кутузова и ул. Водосточная. По факту только один со стороны ул. Кутузова.

Разгрузка строительных материалов должна производится на территории строительной площадки. На момент проверки 21.07.2021 г. факта разгрузки со стороны ул. Кутузова не зафиксировано. Паспорт объекта, должен быть расположен на ограждении со стороны ул. Водосточная, но при проверке установлено, что паспорт объекта отсутствует.

- Со слов застройщика паспорт объекта будет установлен до 20.08.2021г. Благоустройство и присоединение к улично-дорожной сети будет выполнено в соответствии с техническими условиями после завершения строительства при вводе объекта в эксплуатацию. Также застройщиком получены технические условия для присоединения к электрическим сетям, на газоснабжение данного земельного участка, заключен договор о подключении к центральной системе холодного водоснабжения. Проектом предусмотрено устройство двух дренажных колодцев, - сказано в ответе администрации.

Ответил заместитель главы также по вопросу размещения в данном районе боксов автосервиса. Данной зоной оно не предусмотрено. За разъяснениями по вопросу соблюдения санитарных норм при размещении автосервиса рекомендовано обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора по Новосибирской области в Бердске.

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