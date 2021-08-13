Небесной красоты картинки для отправки по смс и whatsapp в праздник Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа 2021 года
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Небесной красоты картинки для отправки по смс и whatsapp в праздник Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа 2021 года

7:50:028/13/2021,Курьер. Среда. Бердск
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Праздник изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня празднуется 14 августа (нов. ст.)

Предпразднество Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Пусть по миру раздается благая весть
Бога благодари за все, что у тебя есть.
Различай врагов, от мнимых друзей
И только по жизни добрых вестей!

***

Твоя душа богата на добро
Тебе для людей не жалко ничего.
Пусть друзья Вас не подводят
Пусть беды стороною обходят!

автор: Ириша

Предпразднество Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Получайте благодать от Бога
Хоть у каждого своя дорога.
Цените друзей и прощайте врагов
И больше Вам к добру шагов!

***

Живите любовью и с верой в Бога
Помогайте, словом и делом хоть немного.
Ведь как мало в мире добра
Пусть легкою будет Ваша судьба!

автор: Ириша

Источник: pozdrive.ru

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