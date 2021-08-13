13 августа - Международный день левшей: прикольные поздравления и открытки в
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13.08
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13 августа - Международный день левшей: прикольные поздравления и открытки в

7:31:198/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Международный день левши — неофициальный праздник, который посвящён людям, предпочтительно пользующимся левой рукой (левшам).

Международный день левшей

Есть прекрасный праздник на земле,
Когда приветствие и поздравления относятся к левше.
Августовский тёпленький денёк,
Отмечать зовёт левшей всех на пирок.
С праздником левши тебя я поздравляю,
Счастья и удачи во всём тебе желаю.
Пусть тебя все гением зовут,
И талантом восхищаются и там и тут.

Международный день левшей

Левша натура творчества, ума,
Невероятный им талант судьба дала.
Всегда внимательны, уступчивы, добры,
Целенаправленны по жизни и мудры.
Я хочу тебя поздравить с праздником левшей,
Пожелать во всём удачи, счастья, теплоты.
Чтоб твоим талантом восхищались летом и зимой.
Пусть удача и успех всегда будут с тобой.

Международный день левшей

В августе весёлый праздник намечается,
День левшей с размахом отмечается.
Знают все, что творчеством талантливых левшей,
Восхищается множество людей.
С международным днём левшей тебя я поздравляю,
Улыбок, смеха и веселья я желаю.
Пусть ангелы тебя всегда оберегают,
Оклад повысить на работе обещают.

***

Ты пишешь, делаешь всё левою рукой,
Ведь образ жизни интересный у тебя такой.
И на празднике талантливых левшей,
Атмосфера становится добрей.
С праздником левши тебя я поздравляю,
Первым быть во всём тебе желаю.
Пусть удачи двери пред тобою открываются,
И всё задуманное всегда сбывается.

Источник: pozdravik.ru

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