Вакцина Pfizer защищает от новых штаммов коронавируса ранее переболевших людей
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Вакцина Pfizer защищает от новых штаммов коронавируса ранее переболевших людей

12:31:278/13/2021,Эрни МанделлФото: pixabay.com
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Несмотря на то, что Pfizer, которые получали ранее инфицированные люди, были разработаны для борьбы с исходным (2019 г.) вариантом вируса.

Статус антител к COVID-19 отслеживался с помощью образцов крови
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Небольшое раннее исследование показывает, что люди, которые уже столкнулись с SARS-CoV-2, могут получить большой импульс против COVID-19, если они получат всего одну дозу вакцины Pfizer, и что защита может распространяться на новые вирусные варианты.

Исследование «поддерживает понятие , что эффективность вакцины , даже против новой нейтрализации устойчивой <варианты>, может быть улучшена после дополнительной вакцины импульса,» сказала команда во главе с Ричардом Урбановичем, старший вирусологии научного сотрудником в Университете Ноттингема в Англии. Его команда опубликовала свои выводы 10 августа в журнале Science Translational Medicine .

Новое исследование было небольшим - всего 45 медицинских работников , в том числе 20, у которых ранее был положительный результат на SARS-CoV-2, и 25 - нет, сообщает medicalxpress.com.

Их статус антител к COVID-19 отслеживался с помощью образцов крови, начиная с апреля 2020 года, и когда вакцина Pfizer стала доступной, все получили первую дозу, а затем вторую дозу через 10 недель.

Согласно пресс-релизу журнала, получение второй дозы вакцины было особенно важным, поскольку оно увеличивало «как силу, так и широту нейтрализующих антител против SARS-CoV-2». Более того, по словам исследователей, этот эффект был усилен до еще более высокого уровня у людей, которые уже были инфицированы новым коронавирусом.

Было еще одно потенциальное преимущество. Несмотря на то, что уколы Pfizer, которые получали ранее инфицированные люди, были разработаны для борьбы с исходным (2019 г.) вариантом вируса, было показано , что образцы крови людей, которые столкнулись с COVID-19, «нейтрализовали» более позднюю бета-форму вируса. вирус тоже.

Это говорит о том, что каждая новая доза вакцины может помочь даже ранее инфицированным в борьбе с появляющимися вариантами COVID-19, заявили авторы исследования, хотя данные о новом (и наиболее заразном) варианте Delta отсутствуют.

Два эксперта, не имевшие отношения к исследованию, сказали, что данные обнадеживают, но неубедительны.

Исследование предоставляет «разумные доказательства того, что продолжающаяся иммуногенная вакцинация <вакцина> полезна даже для ранее инфицированных пациентов, и предполагает, что две вакцины более полезны, чем одна», - сказал д-р Теодор Маниатис, медицинский директор больницы Университета Статен-Айленда. Нью-Йорк. Это также предполагает, «что эта повторяющаяся иммуногенная проблема может каким-то образом распространиться на новые варианты».

Тем не менее, он предупредил, что популяция исследования была небольшой и «не проверяли уровень и функцию антител против всех вариантов <включая Дельта>».

Маниатис добавил, что это также в значительной степени основано на лабораторных тестах , «это означает, что нет определенных доказательств того, что эти результаты уменьшат количество инфекций у людей».

Доктор Тереза ​​Мюррей Амато - заведующий отделением неотложной медицинской помощи в Лонг-Айленде Еврейские лесные холмы, также в Нью-Йорке. По ее словам, новое исследование также предполагает, что «могут быть некоторые данные, позволяющие предположить, что« бустерная »вакцина для полностью вакцинированных людей также может показать лучший ответ антител» по сравнению с простым получением первых двух доз вакцины Pfizer.

Маниатис подчеркнул, что «это тот тип статей, который пишут, анализируют, а затем создают более крупные исследования с большим количеством пациентов и, в конечном итоге, клиническими испытаниями».

Амато согласился.

«В настоящее время проводятся исследования, чтобы понять, как лучше всего, наиболее эффективно и безопасно вакцинировать всех подходящих американцев», - сказала она. Между тем, «не забудьте спросить своего врача, есть ли у вас какие-либо вопросы относительно вакцины COVID».

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