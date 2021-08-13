Три знака зодиака столкнутся с призраками или сами станут ими с 12 августа 2021 года

Призрачный. Уф. Быть призраком должно быть одним из самых ужасных переживаний - и это может произойти по-разному.
В чем мы все можем согласиться, так это в том, что быть призраками - это одно из самых оскорбительных вещей, которые могут с нами случиться. Но это больше, чем просто ушиб эго; это звонок для пробуждения, который проливает свет на того, кто нас привидел, пишет yourtango.com.
Меркурий, покидающий Льва 12 августа, чтобы войти в Деву, может усилить эго и заставить их не говорить, почему.Любой, кто может стать призраком другого человека - особенно человека, которого он любит - или любит, - исключительно гениален в том, что не может справиться с общением, конфронтацией или даже простым разговором.
Призрак другого человека означает отказать ему в доступе к вам в любой форме. Речь идет о том, чтобы исключить человека из вашей жизни, лишив его права противостоять вам. Вы заканчиваете это, и это одностороннее; у них нет выбора, и они остаются в полном неведении относительно того, почему вы сделали такой опрометчивый и необдуманный шаг.
А поскольку Меркьюри покидает Льва, вы можете ожидать, что начиная с 12 августа начнется много призраков.
Попрощайтесь с порядочным общением и здравствуйте с тем, что вы не знаете, почему у вас внезапно нет доступа к тому, кого вы думали, что знаете. Некоторые будут призраками, а некоторые будут призраками - какова ваша история?
Знаки зодиака, которые станут призраками во время ухода Меркурия из Льва, начиная с 12 августа 2021 года:
Близнецы (21 мая - 20 июня)Вы здесь призрак, Близнецы. О, вы можете быть отброшены назад, это точно, потому что ваше отсутствие порядочности сделает вас очень непохожим на других.
Опять же, вы когда-нибудь заботились о том, кому вы нравитесь, а кому нет? Нет, не ты. Вот почему этот транзит вдохновит вас на то, чтобы убрать кого-то из своей жизни - тяжелый путь.
Противостояние - не ваше дело; вы бы предпочли чистый финал. Зачем разговаривать с кем-то, с кем вы не согласны - это рискует услышать его сторону аргумента, а Бог знает, что вам это неинтересно.
Запланируйте отключение кого-либо от всех ваших социальных сетей и не забудьте заблокировать его на своем телефоне и по электронной почте.
Убедитесь, что этот человек почувствовал каждую до последней частицы боли, которую, как вы молитесь, он получает, если вам не нужно слышать ее от него. Зачем играть в вежливую игру? Чем меньше слов, тем лучше. Пусть пострадают; пока их страдания не влияют на вас, кого это волнует?
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Скажем прямо: ты наивный. Вы купили все, что вам когда-либо говорили, просто потому, что хотите верить в людей и их доброту.
Твоя наивность чуть не испортила тебе жизнь. Как вы могли завязать отношения, в которых вы в конечном итоге обманули и солгали? Может быть, в любых отношениях, в которых вы когда-либо были.
Вы хотите видеть хорошее, и вы проецируете его, даже когда его нет. Вот что делает тебя тупицей. Это то, что определяет вас как наивного. Итак, в своей наивной манере вы отказываетесь видеть в людях плохое - а это значит, что вы упускаете практически все существующие очереди в социальных сетях .
Вас вот-вот увидит кто-то, кого вы так любите и которому доверяете, что когда вы увидите, что этот человек собирается сделать с вами, это будет не что иное, как большая трагедия.
Думаешь, ты кого-то хорошо знал? Что ж, этот человек собирается лишить вас этой возможности. Поумней, Стрелец. Пора начать защищать свое сердце от захватчиков.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Вы чувствительный, и знаете, кто действительно любит чувствительных? Конечно, бесчувственные. Вы - цель, Рыбы; вы добродушны, сострадательны, заинтересованы - вы лучший партнер по поддержке и один из лучших друзей, которые могут быть у любого человека.
К сожалению, именно поэтому хулиганы предпочитают игнорировать именно вас. И у игнорирования появилось новое название: привидение. Вам будет казаться, что вы говорите, и в середине предложения кто-то выходит из вашего лекционного зала, и вас больше никогда не увидят.
Это так холодно; это ореолы сезона, и ореолы , что во главе вашего пути будет опустошить вас, потому что вы не будете ожидать его. Кто-то, кому вы доверяете, вот-вот вырвет ковер из-под вас без объяснения причин и лишних слов.
Они оставят вас стоять на своем пути, и они не будут оглядываться. Ничто так не ужасает этого человека, как идея конфронтации, и, чтобы избежать этого, они бросят вас под автобус, если это сделает их жизнь более комфортной.