Сколько минут необходимо принимать душ, ответ эксперта
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Сколько минут необходимо принимать душ, ответ эксперта

1:31:408/13/2021,АДАМУ ЧЕПМЕНФото: pixabay.com
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Душ дает неисчислимые преимущества как для разума, так и для тела, но ежедневный ритуал может представлять скрытый риск для здоровья.

Может быть заманчиво принимать душ каждый день

Фармацевт предостерегал от принятия душа менее пяти минут - почему?
Польза от принятия душа многообразна. Ежедневная практика, помимо прочего, укрепляет кожный барьер и снимает стресс. Однако вы можете заплатить высокую цену за то, что не проводите достаточно времени в душе, пишет express.co.uk.

«Принятие душа продолжительностью менее пяти минут может быть недостаточно продолжительным, чтобы очистить ваше тело, и может вызвать бактериальные или грибковые инфекции», - предупредил Аббас Канани, фармацевт из Chemist Click.

Канани считает, что оптимальное время для принятия душа составляет от восьми до десяти минут.

«Что касается продолжительности приема душа, обычно достаточно восьми-десяти минут, чтобы увлажнить кожу и очистить ее».

Слишком долгий душ может быть опасен для здоровья.

Канани объяснил: «Слишком долгое принятие душа (особенно горячим) может лишить вашу кожу естественных масел, что приведет к ее высыханию».

Чтобы удержать влагу после душа, он посоветовал использовать увлажняющий крем на водной основе.

Плохо ли принимать душ каждый день?

Может быть заманчиво принимать душ каждый день, учитывая, что практика помогает вам просыпаться и устраняет нежелательный запах тела.

Однако ежедневный душ может оказаться нелогичным.

Нормальная, здоровая кожа поддерживает масляный слой и баланс «хороших» бактерий и других микроорганизмов.

Как объясняет Harvard Health, мытье и чистка каждый день удаляют их, особенно если вода горячая.

Как результат:


  • Кожа может стать сухой, раздраженной или зудящей.
  • Сухая потрескавшаяся кожа может позволить бактериям и аллергенам проникнуть через барьер, который должна обеспечивать кожа, что приведет к кожным инфекциям и аллергическим реакциям.
  • Антибактериальное мыло действительно может убить нормальные бактерии. Это нарушает баланс микроорганизмов на коже и способствует появлению более выносливых, менее дружелюбных организмов, более устойчивых к антибиотикам.
  • Наша иммунная система нуждается в определенной стимуляции нормальными микроорганизмами, грязью и другими факторами окружающей среды, чтобы создавать защитные антитела и «иммунную память». Это одна из причин, по которой некоторые педиатры и дерматологи не рекомендуют ежедневно принимать детские ванны. Частые ванны или душ на протяжении всей жизни могут снизить способность иммунной системы выполнять свою работу.

Могут быть и другие причины потерять энтузиазм по поводу ежедневного душа.

«Некоторые люди предполагают, что вода, с помощью которой мы очищаемся, может содержать соли, тяжелые металлы, хлор, фторид, пестициды и другие химические вещества», - отмечает Harvard Health.

«Это тоже может вызвать проблемы».

Однако подчеркивание потенциальных рисков не должно заслонять собой преимущества душа.

Фактически, холодный душ может быть особенно полезным.

Мытье кожи и волос холодной водой имеет много скрытых преимуществ.

Например, холодный душ может улучшить кровообращение.

Холланд и Барретт объясняют: «Снижая внутреннюю температуру тела с помощью душа или купания в холодной воде, ваше тело должно работать больше и быстрее, чтобы согреться.

«Это достигается за счет увеличения притока крови к поверхности кожи, что способствует здоровому кровообращению».

Здоровое кровообращение является ключом к предотвращению угрозы инсульта и проблем с сердцем .

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