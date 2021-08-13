Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 августа 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 августа 2021 в России и мире

7:40:048/13/2021Фото: pxhere
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 13 августа 2021 года.

ракушка
День шумящих ракушек отмечается 13 августа

• День встреч
• Международный день левшей (International Lefthanders Day)
• День неприятностей «Пятница, тринадцатое» (Friday the 13th)
• День шумящих ракушек
• Заговенье на Успенский пост
• День памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского
• Международный день скептиков (International Skeptics Day)
• День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина
• Католический праздник святых Понтиана и Ипполита (Feast of Saints Pontian And Hippolytus)
• День женщин (Tunisian Women`s Day) - Тунис
• День «Виноват кто-то другой» (National Blame Someone Else Day) - США
• День бифштекса из вырезки (National Filet Mignon Day) - США
• День независимости (Independence Day in the Central African Republic) - ЦАР
• День поминовения усопших (Obon) - Япония
• День свободного Лаоса, День Лао Иссара (Lao Issara Day) - Лаос
• Праздник поклонения змеям «Нагапанчами» (Nag Panchami) - Индия, Непал
• День поддержки малых предприятий (Small Business Support Day) - Иран
• День вина «Просекко» (National Prosecco Day) - США
• День юмориста (Dia del Humorista) - Колумбия
• День памяти жертв Берлинской стены (Gedenken an die Opfer der Berliner Mauer) - Германия
• День патриотов (Patriot`s Day in Manipur) - Индия
• День напитка «Kool-Aid» (National Kool-Aid Day) - США
• Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана, Сергея
• Евдокимов день (Евдокимово заговенье)

Важные даты

1672 Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса.
1876 Открытие в Байройте выстроенного по особому плану музыкального театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера. В этот и несколько последующих дней состоялось первое исполнения полного оперного цикла «Кольцо нибелунга».
1899 американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.
1907 в Нью-Йорке пущено первое такси.
1912 французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.
1913 в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.
1914 в России введена военная цензура.
1920 начало битвы Красной Армии за Варшаву, известной также как «Чудо на Висле»
1932 в Риме Маркони провёл первое испытание коротковолнового радио.
1941 румыно-немецкие войска вышли к Чёрному морю восточнее Одессы и полностью блокировали Одессу с суши.
1966 в Тунисе запрещены мини-юбки.
1990 президент СССР М. С. Горбачёв подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов».
2000 в Москве в храме Христа Спасителя открылся юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви (РПЦ).
2002 в Москве представлен уникальный прибор, позволяющий проводить операцию на сердце без его остановки
2007 произошла авария поезда «Невский экспресс» сообщением Москва – Санкт-Петербург в районе Малой Вишеры, по причине подрыва на путях самодельного взрывного устройства.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 августа 2021 в России и мире
7:40:04 8/13/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 августа 2021 в России и мире
13 августа - Международный день левшей: прикольные поздравления и открытки в
7:31:19 8/13/2021
13 августа - Международный день левшей: прикольные поздравления и открытки в
БердскПогода на 13 августа в Бердске: вернется ли жара?
6:18:04 8/13/2021
Погода на 13 августа в Бердске: вернется ли жара?
БердскСильная магнитная буря 13 августа 2021 года: как пережить геоудар метеопатам?
5:45:56 8/13/2021
Сильная магнитная буря 13 августа 2021 года: как пережить геоудар метеопатам?
Когда сажать луковицы нарциссов - лучшее время для посадки готовых к весне
5:31:50 8/13/2021
Когда сажать луковицы нарциссов - лучшее время для посадки готовых к весне
Эксперт: стоит ли покупать растения в супермаркетах?
5:01:04 8/13/2021
Эксперт: стоит ли покупать растения в супермаркетах?
Черный юмор директора похоронной конторы веселит соцсети
4:31:36 8/13/2021
Черный юмор директора похоронной конторы веселит соцсети
Как использовать домашнюю хиромантию: как читать по ладоням без экстрасенса и раскрыть свои особенности
4:01:47 8/13/2021
Как использовать домашнюю хиромантию: как читать по ладоням без экстрасенса и раскрыть свои особенности
Три новых препарата для лечения коронавируса тестирует ВОЗ
3:31:10 8/13/2021
Три новых препарата для лечения коронавируса тестирует ВОЗ
Как избежать смерть людям с инсультом: ученые открыли секрет
3:01:38 8/13/2021
Как избежать смерть людям с инсультом: ученые открыли секрет