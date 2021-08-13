Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 августа 2021 в России и мире

• День встреч
• Международный день левшей (International Lefthanders Day)
• День неприятностей «Пятница, тринадцатое» (Friday the 13th)
• День шумящих ракушек
• Заговенье на Успенский пост
• День памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского
• Международный день скептиков (International Skeptics Day)
• День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина
• Католический праздник святых Понтиана и Ипполита (Feast of Saints Pontian And Hippolytus)
• День женщин (Tunisian Women`s Day) - Тунис
• День «Виноват кто-то другой» (National Blame Someone Else Day) - США
• День бифштекса из вырезки (National Filet Mignon Day) - США
• День независимости (Independence Day in the Central African Republic) - ЦАР
• День поминовения усопших (Obon) - Япония
• День свободного Лаоса, День Лао Иссара (Lao Issara Day) - Лаос
• Праздник поклонения змеям «Нагапанчами» (Nag Panchami) - Индия, Непал
• День поддержки малых предприятий (Small Business Support Day) - Иран
• День вина «Просекко» (National Prosecco Day) - США
• День юмориста (Dia del Humorista) - Колумбия
• День памяти жертв Берлинской стены (Gedenken an die Opfer der Berliner Mauer) - Германия
• День патриотов (Patriot`s Day in Manipur) - Индия
• День напитка «Kool-Aid» (National Kool-Aid Day) - США
• Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана, Сергея
• Евдокимов день (Евдокимово заговенье)
Важные даты
1672 Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса.
1876 Открытие в Байройте выстроенного по особому плану музыкального театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера. В этот и несколько последующих дней состоялось первое исполнения полного оперного цикла «Кольцо нибелунга».
1899 американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.
1907 в Нью-Йорке пущено первое такси.
1912 французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.
1913 в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.
1914 в России введена военная цензура.
1920 начало битвы Красной Армии за Варшаву, известной также как «Чудо на Висле»
1932 в Риме Маркони провёл первое испытание коротковолнового радио.
1941 румыно-немецкие войска вышли к Чёрному морю восточнее Одессы и полностью блокировали Одессу с суши.
1966 в Тунисе запрещены мини-юбки.
1990 президент СССР М. С. Горбачёв подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов».
2000 в Москве в храме Христа Спасителя открылся юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви (РПЦ).
2002 в Москве представлен уникальный прибор, позволяющий проводить операцию на сердце без его остановки
2007 произошла авария поезда «Невский экспресс» сообщением Москва – Санкт-Петербург в районе Малой Вишеры, по причине подрыва на путях самодельного взрывного устройства.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend