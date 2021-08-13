Какой сегодня церковный праздник 13 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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13.08
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Какой сегодня церковный праздник 13 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:098/13/2021Фото: Wikimedia Commons
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Сегодня строго запрещалось объясняться в любви, переедать, кричать друг на друга и устраивать скандалы в собственном доме. В огороде работать можно, убираться дома - нет.

церковь
Сегодня пост - сухоядение

Православные праздники 13 августа

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Праведного Евдокима Каппадокиянина
Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

Народные праздники

Евдокимов день

По народному календарю в эту дату чтут память святого Евдокима Каппадокиянина – покровителя дома и семьи.

На Руси в этот день люди заготавливали и ремонтировали сельскохозяйственные инструменты, главным из которых считали борону.

К этому сроку поспевает репа. Ее употребляют в сыром виде и готовят традиционные блюда: пироги, каши, квас.

Сильный ветер в этот день предрекает снежную зиму.

Приметы


  • Радуга появляется перед дождем – к непродолжительному ненастью.
  • Кошка спину дерет – к ненастью.
  • Уж выползает на дорогу, греется – перед дождем.
  • Дрожит гончая собака – быть дождю.
  • Домашние мыши и крысы разбегались более обыкновенного – перед дождем.

Источник: my-calend

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