Какой сегодня церковный праздник 13 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 13 августаПредпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Праведного Евдокима Каппадокиянина
Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских
Народные праздники
Евдокимов день
По народному календарю в эту дату чтут память святого Евдокима Каппадокиянина – покровителя дома и семьи.
На Руси в этот день люди заготавливали и ремонтировали сельскохозяйственные инструменты, главным из которых считали борону.
К этому сроку поспевает репа. Ее употребляют в сыром виде и готовят традиционные блюда: пироги, каши, квас.
Сильный ветер в этот день предрекает снежную зиму.
Приметы
- Радуга появляется перед дождем – к непродолжительному ненастью.
- Кошка спину дерет – к ненастью.
- Уж выползает на дорогу, греется – перед дождем.
- Дрожит гончая собака – быть дождю.
- Домашние мыши и крысы разбегались более обыкновенного – перед дождем.
Источник: my-calend