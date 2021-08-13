Воронеже взорвался пассажирский автобус: Женщине оторвало ноги

Вчера, 12 августа, в Воронеже произошло серьезное ЧП. Там взорвался пассажирский автобус, пострадали как минимум 12 человек. Одной из пострадавших оторвало ноги. По последним данным, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, состояние еще троих уточняют. Как рассказал водитель, в момент взрыва в автобусе было около 30 человек. ЧП произошло возле торгового центра.
По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование, хотя перевозчик уверяет, что все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков в городе.
Как сообщил с места событий корреспондент РИА Новости, на место ЧП приехала машина взрывотехников ФСБ. Заведено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей.