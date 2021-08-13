Суд Москвы отправил под арест директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

В Москве Лефортовский суд отправил под арест генерального директора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ). За решеткой он пробудет ближайшие два месяца, до 9 октября.
Отметим, что материалы по его делу засекречены и подробностей неизвестно. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, Куранов, занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранцу информацию закрытого характера об этих научных разработках.
Как сообщает сайт НИПГС, Куранов - генеральный директор и главный конструктор предприятия, специалист в области физики и химии плазмы. Имеет докторскую степень по специальности "Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов".