Суд Москвы отправил под арест директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене
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Суд Москвы отправил под арест директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

8:59:408/13/2021Фото: pixabay
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Он мог передавать иностранцам закрытые данные о научных разработках.

Директора отправили под арест на 2 месяца

В Москве Лефортовский суд отправил под арест генерального директора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ). За решеткой он пробудет ближайшие два месяца, до 9 октября.

Отметим, что материалы по его делу засекречены и подробностей неизвестно. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, Куранов, занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранцу информацию закрытого характера об этих научных разработках.

Как сообщает сайт НИПГС, Куранов - генеральный директор и главный конструктор предприятия, специалист в области физики и химии плазмы. Имеет докторскую степень по специальности "Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов".

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