Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске
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Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске

9:07:228/13/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2197 случаев коронавирусной инфекции.

Вакцинация спасает от тяжелого течения болезни
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 13 августа в Бердске под медицинским наблюдением находится 694 жителя. за прошедшие сутки в Бердске взято 155 тестов. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии 2046 бердчан. На сегодняшний день выявлено 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2197 случаев коронавирусной инфекции.

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