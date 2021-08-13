Ураган снес крышу пожарной части в Карасуке

10 августа в Карасуке резко испортилась погода. Около трех часов дня начал капать мелкий дождь, который быстро перешел в ливень. Никто и не ожидал никаких ЧП. Но неожиданно, резкий порыв ветра затронул пожарную часть, которая находится в Карасукском районе. В результате, с пожарной части снесло крышу. К счастью, люди не пострадали. А вот автовладельца теперь придется потратиться на ремонт своих «железных коней» - слетевшая крыша затронула сразу несколько машин.
Отметим, что перед тем, как испортилась погода местное МЧС предупреждало о возможных ЧП из-за погодных условий.