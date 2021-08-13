Ураган снес крышу пожарной части в Карасуке
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ураган снес крышу пожарной части в Карасуке

9:12:258/13/2021Фото: Инцидент Новосибирск
0

МЧС предупреждало о плохих погодных условиях.

Крышу полностью снесло со здания

10 августа в Карасуке резко испортилась погода. Около трех часов дня начал капать мелкий дождь, который быстро перешел в ливень. Никто и не ожидал никаких ЧП. Но неожиданно, резкий порыв ветра затронул пожарную часть, которая находится в Карасукском районе. В результате, с пожарной части снесло крышу. К счастью, люди не пострадали. А вот автовладельца теперь придется потратиться на ремонт своих «железных коней» - слетевшая крыша затронула сразу несколько машин.

Отметим, что перед тем, как испортилась погода местное МЧС предупреждало о возможных ЧП из-за погодных условий.

Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Трагедия в Москве: Борис Емельянов умер от смертельной болезни
Вот какие знаки Зодиака самые мстительные
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
снесло крышуураганкрыша пожарной части
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Застали ураган?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ураган снес крышу пожарной части в Карасуке
9:12:25 8/13/2021
Ураган снес крышу пожарной части в Карасуке
БердскНазвано истинное число зараженных коронавирусом в Бердске
9:07:22 8/13/2021
Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске
Суд Москвы отправил под арест директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене
8:59:40 8/13/2021
Суд Москвы отправил под арест директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене
Воронеже взорвался пассажирский автобус: Женщине оторвало ноги
8:45:36 8/13/2021
Воронеже взорвался пассажирский автобус: Женщине оторвало ноги
Какой сегодня церковный праздник 13 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:09 8/13/2021
Какой сегодня церковный праздник 13 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Небесной красоты картинки для отправки по смс и whatsapp в праздник Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа 2021 года
7:50:02 8/13/2021
Небесной красоты картинки для отправки по смс и whatsapp в праздник Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа 2021 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 августа 2021 в России и мире
7:40:04 8/13/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 августа 2021 в России и мире
13 августа - Международный день левшей: прикольные поздравления и открытки
7:31:19 8/13/2021
13 августа - Международный день левшей: прикольные поздравления и открытки
БердскПогода на 13 августа в Бердске: вернется ли жара?
6:18:04 8/13/2021
Погода на 13 августа в Бердске: вернется ли жара?
БердскСильная магнитная буря 13 августа 2021 года: как пережить геоудар метеопатам?
5:45:56 8/13/2021
Сильная магнитная буря 13 августа 2021 года: как пережить геоудар метеопатам?