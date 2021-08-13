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Основные предложения
- Фирменная обувь Zenden для мужчин.
- Обувная продукция, созданная для женщин.
- Обувь для детей разных возрастов.
- Аксессуары к одежде и обуви.
В каталоге представлена обувь нескольких брендов. Это Crosby, Pulse, Keddo, MUNZ Shoes, Betsy, Red Machine, quattrocomforto, Grunberg, Rieker, Instreet, Keddo Denim. А также Zenden Active, Tesoro, Zenden, Zenden collection, Zenden comfort, Zenden woman. В интернет-магазине есть разделы с распродажей и акциями. В них содержится информация о выгодных предложениях.
Каждое наименование снабжено описанием. У потребителей имеется возможность узнать о товаре различную информацию. Например, о его технических и эксплуатационных характеристиках. Или оценить внешний вид по фотоизображениям. В описании указана стоимость и другие данные.
Фильтры сайта позволяют отбирать товарные позиции по разным критериям. Например, по размеру или стоимости обуви. Это позволяет быстро находить нужные варианты для заказа, а также сравнивать их между собой. Заказ оформляется непосредственно на сайте. В России также имеется большое количество фирменных розничных магазинов Zenden. Они расположены во многих городах РФ.
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- Большой выбор обуви известных брендов.
- Качественная обувная продукция по выгодным расценкам.
- Гарантии качества обуви и других товаров.
- Высококачественное сервисное обслуживание.
- Удобный онлайн сервис для заказа и выбора продукции непосредственно на официальном сайте Zenden.
- Услуги доставки заказов по территории Российской Федерации в короткие сроки.
- Возможность оплаты различными способами наличного и безналичного расчета.
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