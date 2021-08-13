Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания
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Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания

9:42:198/13/2021Фото: Инстаграм
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Эксперты нашли слишком много брака в ее списках подписей.

Булановой отказали в регистрации

В Питере территориальный избирком № 17 провел заседание по вопросу отказа в регистрации кандидатом в заксобрание певице Татьяне Булановой. Она баллотировалась по округу № 7 (Калининский и Красногвардейский районы). В итоге, ей отказали в регистрации.

Отметим, что процент брака в ее подписях 18,4%, а это в три раза превышает положенную норму. Кроме того, по данным членов комиссии, госпожа Буланова не представила данные об источниках своих доходов. Представители кандидата намерены обжаловать решение ТИК.

Также 13 августа рассмотрят вопрос об отказе в регистрации списка партии «Родина», где Буланова идет четвертым номером. В них также нашли превышение по браку в подписях.

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