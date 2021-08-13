Что каждый верующий должен сделать 13 августа в праздник Происхождения Честных древ Животворящего Креста?
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Что каждый верующий должен сделать 13 августа в праздник Происхождения Честных древ Животворящего Креста?

10:20:578/13/2021Фото: pxhere
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Сегодня нужно морально настроиться на предстоящий пост. читая молитвы. успокаивающие разум, и больше читать Священного Писания.

церковь
Желательно день начать с посещения храма

Сегодня, 13 августа, верующими отмечается день подготовки (Предпразднество) к малознакомому широким массам празднику Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня (14 августа), а также день Заговенье перед началом Успенского поста. В народе день именуют Евдокимовым заговеньем, потому что сегодня также день памяти одного из святых - Евдокима.

Православным желательно начать день с посещения храма. Сегодня нужно морально настроиться на предстоящий пост. читая молитвы. успокаивающие разум, и больше читать Священного Писания. Именно сегодня нужно определись для себя меру поста. Если вы не умеете делать этого самостоятельно, посоветуйтесь в храме со священником или вашим духовным наставником.

Благоприятно сегодня составлять план для себя на будущий пост. Вечером начнется Всенощное Бдение в честь праздника, посвященного Кресту Господню.

В народе день посвящался активным заготовкам на зиму, сбору урожая овощей. Мужчины работали с инструментом. подготавливая его к следующему сезону.

Уже сегодня старались питание сделать более легким, запрещался алкоголь и массовые гуляния. На молодежь запрет не распространялся - вечером они после работ собирали все вместе. Одинокие присматривали себе пару - на Покров начинали играть свадьбы. Сегодня еще можно было жениться, но не разрешалось объясняться в чувствах.

Люди присматривались к тем. кто бедно живет. Старались помочь с запасами огородных урожаев, чтобы голодных не оставалось. Начинали помогать друг другу перед началом строгого поста.

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