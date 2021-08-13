Какой памятник выбрать для могилы усопшего?
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Какой памятник выбрать для могилы усопшего?

9:49:238/13/2021Фото: monument-service.ru
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На сегодняшний день многие сталкиваются с проблемой по выбору могильных плит или памятников.

памятник для могилы
Изготовление памятников

Суть заключается в дорогостоящей работе. Гранитная мастерская предлагает воспользоваться их актуальными услугами для изготовления могильных плит любой сложности, а также по демократичной и лояльной цене. Стоит помнить о том, что при выборе учитываются не только размеры, но и надписи на плитах, наличие фотографии покойного человека, в обязательном порядке прописываются дата рождения и смерти и конечно же добавляют декор (вазу, специальный бокс для свечей и так далее).

Дополнительно стоит учитывать и то, что виды могильных плит и памятников отличаются по материалам изготовления. Можно заказать более бюджетные варианты, а возможно заказать подороже – все зависит от индивидуальных финансовых возможностей человека.

На какие особенности при выборе памятникам или плиты для могилы усопшего стоит обратить внимание?

Если говорить про классификацию, то существуют такие модели памятников на могилу:


  • По типу;
  • По вероисповеданию;
  • По материалу;
  • По применению;
  • По дизайну.

Конечно же, что любая модель будет отличаться, ведь важно учесть то, сколько денег будет потрачено на памятник.

Что еще следует учитывать в обязательном порядке?

Бывают памятники вертикальными или традиционными, классическими. Но, иногда заказывают и фигурные в форме сердца, например. Все зависит от пожеланий заказчика и так далее. Помимо этого, при производстве могильных плит могут применяться материалы вроде мрамора, гранита, других природных камней. Также могут быть выбраны могильные плиты из разряда тройных, двойных, одинарных – со скульптурами, столиками, лавочками, лампадками и так далее. Дизайн и объем работ просчитают чаще всего в индивидуальном порядке, поэтому клиенты заранее точно знают, на что конкретно им рассчитывать и в какую сумму обойдется памятник.

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