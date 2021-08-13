Трассу Р-256 по Бердском перекроют ради строительства нового пешеходного моста в ночь на 22 августа. Смотрите схему объезда

Названа дата и время перекрытия трассы Р-256 под Бердском.
Напомним, что перекрытие трассы связано со строительством нового переходного моста в Новом поселке. По новому пешеходному мосту жители Бердска без лишнего переживания смогут попасть на железнодорожную станцию Береговая, на автобусную остановку и на пляж Обского моря.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 13 августа, участок федеральной трассы закроют на несколько часов в ночь с 21 по 22 августа с 00:00 до 07:00 часов. Строителям необходимо будет произвести монтаж пролета моста. Водителям следует руководствоваться временными дорожными знаками. Маршрут объезда проложен через поселки Новый и Речкуновка.
На сегодняшний день, на объекте строительства сооружены стойки опор, лестничные сходы. Длина будущего пролетного строения будет составлять 28 метров. Ограждение будет светопрозрачное. Окончание строительных работ и срок сдачи пешеходного моста запланирован на 30 сентября 2021 года. Общая протяжённость моста составит 81 метр. Примечательно, что для людей с ограниченными возможностями, пешеходный мост оборудуют специальными лифтами. В скором времени планируется сделать и новые асфальтированные тротуары до переходного моста.