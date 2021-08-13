Могут ли антитела не падать, а расти после коронавируса?

Каждая новая угроза – бактерия, вирус, переродившаяся клетка или паразит, заставляет организм запускать целую лабораторию, чтобы изучить врага и создать эффективные против него антитела. Они состоят из белков и могут расцениваться, как «снаряды».
В случае с коронавирусом вырабатывается несколько видов антител. Для каждого вида есть своя локация, задачи и время появления. Какие антитела будут расти на начальном этапе болезни, какие на её пике, а какие в конце и даже после выздоровления можно, познакомившись с каждым из видов, появляющихся во время коронавируса.
Антитела IgA
Этот вид иммуноглобулина можно назвать «охраной» организма. IgA – один из компонентов большинства физиологических жидкостей, среди которых слюна, носовая слизь, пищеварительный сок, грудное молоко. Содержащийся в плазме крови IgA – это почти 15% всех иммуноглобулинов организма. В сутки организм производит около 5-ти грамм IgA.
Попадая в организм через дыхательные пути, коронавирус встречается с IgA. Там иммуноглобулины «задерживают» его, блокируя возможность размножения и не давая проникать дальше в клетки организма.
Иногда IgA в организме недостаточно – так бывает при иммунодефицитах разной природы. Чаще частиц вируса оказывается больше, чем IgA, и опасный возбудитель опускается глубже в организм.
При среднем течении коронавируса, IgA обнаруживаются в инкубационном периоде и сохраняются 2-3 первых дня болезни. После их количество падает, а силы организма направляются на синтез других антител.
Антитела IgM
На 4-й день начинается выработка этих иммуноглобулинов в селезёнке. Из всех человеческих антител IgM имеют самую сложную структуру и первыми появляются в организме человека, на этапе развития плода.
IgM можно назвать «обучаемыми», ведь их роль не столько в прямой борьбе против угрозы, сколько в её изучении. В случае с коронавирусом, они прекращают работу к 14-му дню болезни. Их присутствие совпадает с самой острой стадией. Количественный анализ IgM помогает медикам судить о том, как давно человек болен.
Антитела IgG
Эти иммуноглобулины можно назвать «спецназом» иммунитета, но на их выработку требуется время. Основная их концентрация находится в межклеточной жидкости и крови. Здесь IgG, когда их достаточно, поджидают коронавирус и способствуют его выведению из организма.
К выздоровлению приводят не одни только IgG, система иммунитета гораздо сложнее. Но IgG – подходящий маркер, чтобы примерно определить, насколько человек защищён от новых атак коронавируса.
Выработка IgG начинается уже в конце заболевания – иногда на 10-й день, иногда на 14-й. Человек при этом может уже не чувствовать симптомов коронавируса, если не было осложнений.
Именно IgG продолжают расти после выздоровления. В зависимости от индивидуальных особенностей организма, количественный пик IgG определяется с 3-го по 14-й день, считая от исчезновения симптомов. Вируса на тот момент уже может и не быть. Но защита от нового вторжения в организме имеется. Обойти этот механизм вирус пытается с помощью новых штаммов.
Через 2-3 недели IgG будут постепенно уменьшать концентрацию, упав до минимума к 6-му месяцу.