Землятрясение магнитудой 7 баллов произошло на Кузбассе
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Землятрясение магнитудой 7 баллов произошло на Кузбассе

10:09:308/13/2021Фото: Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
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Местные жители почувствовали, как земля уходит из-под ног.

Диспетчерский центр фиксировал толчки

В ночь на 13 августа на Кузбассе произошло сильное землетрясение. В эпицентре толчки достигали 7 баллов. О ЧП сообщил Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН. Интенсивность толчков в эпицентре, который был недалеко от Прокопьевска и Новокузнецка, составила 7 баллов. Магнитуда толчков — 5,4.

Как отмечают жители Новокузнецка в социальных сетях, подземные толчки ощущались довольно сильно.

- Проснулась от того, что кровать ходила ходуном. Кошка перед этим сходила с ума и будила дочку и меня», «Часа в 3 ночи, кажется. Думала глюки словила, кровать качалась», «В 3:45 затрясло так что за рулём многотонного грузовика еле удержался. Думал, что земля с под ног уходит, - сообщают местные жители.

Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса дал официальный комментарий по этому поводу:

- 13 августа в 3:41 (местное время) в районе границы Новокузнецкого района и Прокопьевского муниципального произошло сейсмособытие магнитудой 5,1 балла. В единые дежурно-диспетчерские службы Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселёвска от жителей поступили 118 звонков информационно-уточняющего характера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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