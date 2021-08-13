Строителя без сознания переодели и увезли: странный инцидент произошел на стройке "Европейского берега"

Странное ЧП произошло вчера, 12 августа, на стройплощадке рядом с Большевистской, 128. Жители соседнего дома увидели, как строителя, который был без сознания, переодели в обычную одежду и куда-то увезли. Жильцы предполагают, что рабочий упал с высоты.
— Я только после этого начала смотреть в окно. Строители стояли кучкой вокруг пострадавшего. Потом его переодели, рабочую одежду куда-то унесли. Затем подъехала обычная белая машина, мужчину погрузили и увезли. Не было ни скорой, ни полиции, - сообщает местная жительница.
В компании «СибАкадемСтрой» подтвердили, что падение на стройке действительно было.
— Инцидент произошел во время заливки стены подвала. Сотрудник подрядной организации поскользнулся на опалубке. Он доставлен в больницу и сейчас находится на приеме у врача. По предварительной информации, серьезных травм он не получил, никаких переломов не зафиксировано. По поводу случившегося мы начали внутреннее расследование. В ходе него мы выясним все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе компании.
В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по данному факту, сообщает портал НГС,