Строителя без сознания переодели и увезли: странный инцидент произошел на стройке "Европейского берега"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Строителя без сознания переодели и увезли: странный инцидент произошел на стройке "Европейского берега"

10:12:418/13/2021Фото: скрин с видео
0

Местные жители считают, что рабочий упал с высоты.

Пострадавшего строителя увезли

Странное ЧП произошло вчера, 12 августа, на стройплощадке рядом с Большевистской, 128. Жители соседнего дома увидели, как строителя, который был без сознания, переодели в обычную одежду и куда-то увезли. Жильцы предполагают, что рабочий упал с высоты.

— Я только после этого начала смотреть в окно. Строители стояли кучкой вокруг пострадавшего. Потом его переодели, рабочую одежду куда-то унесли. Затем подъехала обычная белая машина, мужчину погрузили и увезли. Не было ни скорой, ни полиции, - сообщает местная жительница.

В компании «СибАкадемСтрой» подтвердили, что падение на стройке действительно было.

— Инцидент произошел во время заливки стены подвала. Сотрудник подрядной организации поскользнулся на опалубке. Он доставлен в больницу и сейчас находится на приеме у врача. По предварительной информации, серьезных травм он не получил, никаких переломов не зафиксировано. По поводу случившегося мы начали внутреннее расследование. В ходе него мы выясним все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе компании.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по данному факту, сообщает портал НГС,

Известный журналист умер после нападения в столице
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
5 дней ада: компанию друзей растерзали на отдыхе
Миллиардер Шестун пропал из тюрьмы: где его нашли
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Истощал на 12 килограммов: беда случилась с Лепсом
Люди этих знаков самые мстительные: не обижайцте их
12-летняя девочка пропала на Алтае: вот где ее нашли
Лукашенко пообещал признать Крым и назвал условие
Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
Как Любовь Соболь смогла покинуть Россию
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
ЧП на стройкепострадал рабочийувезли рабочего
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Скорейшего выздоровления

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Строителя без сознания переодели и увезли: странный инцидент произошел на стройке "Европейского берега"
10:12:41 8/13/2021
Строителя без сознания переодели и увезли: странный инцидент произошел на стройке "Европейского берега"
Землятрясение магнитудой 7 баллов произошло на Кузбассе
10:09:30 8/13/2021
Землятрясение магнитудой 7 баллов произошло на Кузбассе
Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания
9:42:19 8/13/2021
Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания
Список пострадавших и погибших при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже
9:34:48 8/13/2021
Список пострадавших и погибших при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже
Главная молитва в Предпразднество Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа 2021 года
9:27:25 8/13/2021
Главная молитва в Предпразднество Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня 13 августа 2021 года
БердскРабота в Бердске: Рабочего по изготовлению мебели на зарплату 80 000 рублей срочно ищет компания
9:22:07 8/13/2021
Работа в Бердске: Рабочего по изготовлению мебели на зарплату 80 000 рублей срочно ищет компания
Гороскоп на 14 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:36 8/13/2021
Гороскоп на 14 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Ураган снес крышу пожарной части в Карасуке
9:12:25 8/13/2021
Ураган снес крышу пожарной части в Карасуке
БердскНазвано истинное число зараженных коронавирусом в Бердске
9:07:22 8/13/2021
Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске
Суд Москвы отправил под арест директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене
8:59:40 8/13/2021
Суд Москвы отправил под арест директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене